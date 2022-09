सोनाली फोगाट मर्डर केस: खाप का सरकार को 23 सितंबर तक अल्टीमेट, 15 सदस्यीय टीम गठित

सोनाली फोगाट के मर्डर की सीबीआई जांच (sonali phogat murder cbi probe) की मांग को लेकर आज सर्व जातीय महापंचायत आयोजित की गई. इस महापंचायत में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा भी पहुंची थी.

बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने तीसरे मोर्चे के संभावित गठन पर उठाए सवाल, इनेलो पर साधा निशाना

तीसरे मोर्चे के संभावित गठन को लेकर बीजेपी सांसद ने सुनीता दुग्गल ने कहा कि तीसरे मोर्चे का कोई आधार नहीं (Sunita Duggal On Third Front Formation) है. खासकर हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं है. उन्होंने यह बात सिरसा स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही है.

Fire In Faridabad: प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपये का सामान जलकर खाक

फरीदाबाद के सेक्टर 3 में देर रात प्लास्टिक के कट्टों के गोदाम में भीषण आग लग (Fire in warehouse in Faridabad) गई. आगजनी की वजह गोदाम में रखा काफी माल जलकर राख हो गया. हालांकि गोदाम में आग कैसे लगी इस बात का पता अब तक नहीं लगा है.

यमुनानगर के पंजेटो गांव की गलियों में खड़ा गंदा पानी, ग्रामीणों ने समस्या के समाधान के लिये किया विरोध प्रदर्शन

गांव-देहात में आज भी सीवेरज नहीं है जिसके कारण गलियों में गंदा पानी जमा हो जाता है. यमुनानगर के गांव पंजेटा में भी बरसात के कारण गलियां और सड़कें पर पानी जमा हो गया है. जिसके कारण (water logging in yamunanagar) ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया.

नूंह में नहरी पानी की कमी के कारण सूख रही फसलें, किसानों ने सिंचाई विभाग से नहरों में पानी छोड़ने की मांग की

सिचाई विभाग की अनदेखी और बरसात की कमी के कारण नूंह में सूखे के हालत (Drought conditions in Nuh) बने हुये हैं. बरसात न होने के कारण उजीना ड्रेन सहित कई रजवाहों में पानी (lack of water in Nuh) कम आ रहा है. जिसके चलते किसानों की फसलें सूखने लगी हैं.

इंदौर क्राइम ब्रांच ने हथियार सहित 7 आरोपियों को पकड़ा, सभी हरियाणा के मशहूर जसवीर पंगाड गैंग के सदस्य

इंदौर क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के जसवीर पंगाड गैंग (haryana jasveer pangad gang) के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस जब्त किया है. पकड़े गए एक आरोपी विक्रमजीत पर हरियाणा पुलिस द्वारा 25000 का इनाम भी घोषित किया गया था.

पानीपत के उद्योगपतियों की मांग: फैक्ट्रियों तक एसटीपी प्लांट का पानी जल्द पहुंचाया जाए

हरियाणा के जिला पानीपत में पब्लिक हेल्थ ने सेक्टर 25 में पानी स्टोरेज टैंक तक 13 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट तो तैयार किया (Industrialist on panipat stp plan of 13 crores) है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के ढीले रवैए से यह अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है. जिससे रोजाना पानीपत के एसटीपी प्लांट से तीन करोड़ लीटर पानी साफ होकर फिर ड्रेन में बहाया जा रहा है. ऐसे में उद्योगपतियों ने मांग की है की फैक्ट्रियों तक एसटीपी प्लांट का पानी जल्द पहुंचाया जाए उसे वेस्ट न किया (Industrialist demand STP plant water delivered to factories) जाए.

रोहतक में जिंदा दिव्यांग को मृत दिखा काटी पेंशन, अधिकारी नहीं कर रहे सुनवाई

हरियाणा के रोहतक में पेंशन काटने का मुद्दा (Pension Deducted In Rohtak) थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला रोहतक के गंधा गांव का है जहां एक दिव्यांग को मृत बताकर उसको मिलने वाली पेंशन काट दी गई . बता दे कि हाल ही में इसी गांव के 102 साल के पेंशन रोकने का मामला सामने आया था.

कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले- लंपी बीमारी को लेकर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण मेंं

पशुओं में पाई जाने वाली लंपी बीमारी को लेकर पशुपालन मंत्री ने कहा है कि इस बीमारी पर अब काबू पा लिया गया है. प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा पशुओं का वैक्सीनेशन किया जा चुका है.