रोहतक में ईमेल के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मिली जान से मारने की धमकी, लिखा- कोर्ट में घुसकर मारूंगा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी (judge received death threats in rohtak) मिली है. ईमेल में न्यायाधीश के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. ईमेल भेजने वाले ने खुद को आतंकवादी बताया है.

Theft in Rewari: चोरों ने दो घरों में लगाई सेंध, लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार

रेवाड़ी में चोरों ने दो घरों को अपना निशाना बनाया (Theft in Rewari) है. धारुहेड़ा कस्बे में ही चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है.

पानीपत में नवजात बच्चे को अस्पताल से ले गया आवारा कुत्ता, नोच-नोच कर मार डाला

पानीपत शहर के 13-17 सेक्टर के एक प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. जहां देर रात अस्पताल में एक आवारा कुत्ता नवजात बच्चे को (dog took newborn baby from the hospital) ले गया और उसे नोच नोचकर मार (Dog killed baby in Panipat) डाला. पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा सरकार की नेचुरल फार्मिंग स्कीम पर बोले किसान- सिर्फ गाय पर सब्सिडी नहीं, बल्कि महंगे चारे पर भी बनाए प्लान

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम का ऐलान किया (Natural Farming In Karnal) है. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो भी किसान देसी गाय 25000 रुपए में खरीदते हैं उन्हें गाय के ऊपर सब्सिडी दी (natural farming in Karnal) जाएगी.

रेवाड़ी में बस ने बाइक को मारी टक्कर, चालक की मौत

रेवाड़ी में एक प्राइवेट बस ने बाइक चालक को टक्कर मार (Bus and bike collision in Rewari) दी, जिसके चलते बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक दुबई में नौकरी करता था और कुछ दिन पहले छुट्टी पर घर आया था.

बिजली खरीद के लिए अदाणी के साथ हुए नए करार पर मंत्रिमंडल की मुहर, सुचारू रूप से मिलेगी 1200 मेगावाट बिजली

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में अडानी पावर लिमिटेड के साथ अनुपूरक विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की (Haryana Government sign Supplementary Power Purchase Agreement) गई. पढ़ें पूरी खबर...

HARYANA CABINET MEETING: यूएचबीवीएनएल के लिए 700 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करने की मंजूरी

हरियाणा कैबिनेट की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय और बिजली खरीद भुगतान को पूरा करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) को स्वीकृत ऋण के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर -10, पंचकूला के पक्ष में 700 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की (HARYANA CABINET MEETING) गई. पढ़ें पूरी खबर...

जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आज से चंडीगढ़ में, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक (GST Council meeting in Chandigarh) आज से चंडीगढ़ में होगी. 6 महीने बाद हो रही इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे. बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से डिनर दिया जायेगा.

Weather Update of Haryana: हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम, 29 जून से बारिश के आसार

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है. वहीं प्रदेश में पिछले सप्ताह बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. साथ ही ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर बरसी.

गुरुग्राम मेयर की चेतावनी, इस बार जलभराव होने पर अधिकारियों को सीएम देखेंगे

गुरुग्राम में जलभराव की समस्या (water logging problem in gurugram) को देखते हुए सोमवार को नगर निगम आयुक्त और मेयर ने बैठक की. इस मीटिंग में गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मौसम में गुरुग्राम में जलभराव हुआ तो अधिकारियों को सीएम मनोहर लाल देखेंगे.