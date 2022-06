रेवाड़ी: जिले के कस्बा धारुहेड़ा से चोरी की घटना सामने आई (Theft in Rewari) है. चोरों ने दो घरों से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि चोर ने एक घर से गहने और डेढ़ लाख से ज्यादा नकद लेकर फरार है गए हैं. वहीं चोरों ने दूसरे घर से भी गहने औऱ नकद लेकर भाग गए. पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि पहले चोरों ने धारूहेड़ा के ही खरखड़ा गांव के एक घर का ताला तोड़ दिया. चोर पीड़ित जितेन्द्र कुमार के घर से सोने, चांदी के गहनों के साथ ही एटीएम कार्ड और कुछ जरूरी कागजात चोरी कर ले गए. मामला पुलिस मेें पहुंचा तो पुलिस ने चोरी का केस दर्ज करते हुए कार्रवाई करनी शुरु कर दी है. वहीं चोरों ने चोरी की दूसरी घटना को धारूहेड़ा कस्बे के रामजस नगर में अंजाम दिया.

रामजस नगर के रहने वाले पीड़ित मुकेश शर्मा ने बताया कि बीती रात वह घर की छत पर सोए हुए थे. चोर पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए और एक कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर वहां रखे 1.50 लाख रुपए कैश उड़ा दिए. पीड़ित ने बताया कि चोर ने कैश के साथ ही सोने चांदी के आभूषण को भी चोरी कर ले गए. पीड़ित मुकेश ने बताया कि उनके घर से करीब सात लाख की चोरी हुई है.

चोरी की घटना के बारे में उन्हें सुबह पता चली. चोरी की घटना की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी. पुलिस सूचना मिलने के बाद पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. रेवाड़ी में चोर ने दो घरों को अपना निशाना बनाया (Theft in two houses in Rewari) है. धारुहेड़ा कस्बे में ही चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरी करने के बाद फरार हो गए. फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई (Rewari crime news) है.