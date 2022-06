अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में योग करेंगे सीएम मनोहर लाल, जानें अन्य मंत्रियों का शेड्यूल

21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसी कड़ी में हरियाणा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 (International Yoga Day 2022) मनाया जाएगा. जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आयुष निदेशालय की ओर से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर किए जाने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों की सूची जारी कर दी गई (Yoga Day celebrate in haryana) है. पढ़ें पूरी खबर...

NDA Topper Shanan Dhaka: महिलाओं के पहले NDA बैच में रोहतक की बेटी शनन ढाका अव्वल

भारतीय सेना में महिलाओं के पहले एनडीए (National Defense Academy) बैच में रोहतक के सुडाना गांव की बेटी शनन ढाका ने प्रथम रैंक (NDA Topper Shanan Dhaka) हासिल कर जिले के साथ-साथ प्रदेश का नाम रोशन किया (first ever batch of women cadets) है. पढ़ें पूरी खबर...

International Yoga Day: यमुनानगर में योगा मैराथन का आयोजन, 500 बच्चों ने लिया भाग

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक एक दिन पहले यमुनानगर में योगा मैराथन का आयोजन (Yoga Marathon organized in Yamunanagar) किया गया. इस दौरान मैराथन में 500 बच्चों ने भाग लिया. मॉडल टाउन के नेहरू पार्क से सुबह 6 बजे जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की. पढ़ें पूरी खबर..

अग्निपथ योजना पर भूपेंद्र हुड्डा ने उठाए सवाल, कहा: फौज में ठेके पर नौकरी देश हित में नहीं

रक्षा मंत्रालय के अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme Protest) को वापस न लिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया (Bhupinder Singh Hooda on Agnipath Scheme) है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि फौज में ठेके पर नौकरी देश हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा तभी देश भी सुरक्षित होगा. उन्होंने इजराइल से तुलना किए जाने को गलत करार दिया. पढ़ें पूरी खबर...

Civic Election in Haryana: 70.4% हुई वोटिंग, पलवल में मारपीट, कई जगह फर्जी मतदान, जानें अपडेट

हरियाणा में निकाय चुनाव (civic election in haryana) शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है. हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 18 नगरपरिषद और 28 नगरपालिका में कुल 18 लाख 39 हजार 455 मतदाता हैं. रात 8 बजे तक इनमें से 12 लाख 95 हजार 508 मतदाताओं ने मतदान किया, जो कुल मतदान का 70.4 प्रतिशत है.

Weather Update of Haryana: आज भी बारिश के आसार, हरियाणा में 21 जून तक येलो अलर्ट जारी

हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 20 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके लिए विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया (Weather Update of Haryana) है. बारिश होने से प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. साथ ही ये बारिश किसानों के लिए वरदान बनकर बरसेगी. बारिश होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आएगी.

अंबाला पुलिस ने नेपाल की नाबालिग लड़की का किया रेस्क्यू

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस के साथ मिलकर नेपाल की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया है. मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल का ही रहने वाला दिनेश मंडल पिछले महीने नाबालिग लड़की को नेपाल से भारत लेकर आया था.

साढौरा नगर पालिका चुनाव: 78.2% वोटिंग के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान, 22 को नतीजे

साढौरा नगर पालिका चुनाव (sadhaura municipality election) के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चुनाव अधिकारी के मुताबिक साढ़ौरा में 78.2 फीसदी मतदाताओं ने वोट किया. इस दौरान चुनावी मैदान में उतरे चेयर पर्सन के 7 उम्मीदवारों और पार्षद के 42 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई.

Protest Against Agnipath Scheme: रोहतक में युवाओं का पैदल मार्च, सोमवार को करेंगे दिल्ली कूच

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है. रविवार को हिसार, भिवानी समेत अन्य क्षेत्रों से पैदल मार्च करते हुए युवा रोहतक (youth foot march in rohtak) पहुंचे. युवाओं ने अपने हाथ में योजना के विरोध में बैनर ले रखे थे. यहां पहुंचे युवाओं का आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने खुला समर्थन किया.

palwal city council election: पलवल में चेयरमैन और पार्षद पदों के लिए वोटिंग जारी, बारिश ने की वोटिंग की रफ्तार धीमी

पलवल नगर परिषद (palwal city council election) और होडल नगर परिषद में चेयरमैन पद के लिए सीधा चुनाव कराए जा रहे हैं. पलवल में 31 वार्डों के पार्षद व चेयरमैन पद के लिए वोटिंग हो रही है तो वहीं होडल 21 वार्डों के पार्षद और चेयरमैन पद के लिए वोटिंग हो रही है.

