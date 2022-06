सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, फतेहाबाद का है गैंगस्टर

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले (Sidhu Moose Wala murder case) में पंजाब पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले से देवेंद्र उर्फ काला नाम के बदमाश को शक के आधार पर गिरफ्तार किया (Punjab Police arrested Devender from Fatehabad) है. जिसपर पहले भी कई केस दर्ज हैं. पढ़ें पूरी खबर...

एक बार फिर किसान आंदोलन पर अड़े किसान नेता गुरनाम चढूनी, कहा-देश में कोई कानून नहीं

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढूनी (Farmer leader Gurnam Singh Chandhuni) का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि देश में कोई कानून नहीं, बाहुबलियों व कॉरपोरेट का हर जगह कब्जा है. एमएसपी का कानून लागू (MSP law) ना होने से 15 सालों में देश के किसानों को 45 करोड़ रूपये का घाटा हुआ है.

रेवाड़ी में बदमाशों ने युवक का अपहरण कर लूटपाट की, मारपीट कर छीनी नकदी

रेवाड़ी में एक युवक युवक का अपहरण करने के बाद लूटपाट और पिटाई का मामला सामने (kidnapping in rewari) आया है. अपहरणकर्ताओं ने युवक पास से नकदी और एटीएम छीन लिया.रामपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की.

YOGA COACH RECRUITMENT: दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना, लगाए ये आरोप

राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा सरकार को आयुष विभाग की योग कोच भर्ती मामले में घेरा (DEEPENDER HOODA ATTACK BJP GOVT) है. उन्होंने सरकार पर नौकरियों में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए (YOGA COACH RECRUITMENT MATTER) हैं. पढ़ें पूरी खबर...

सिद्धू मूसेवाला की याद में हरियाणा में बनेगा पार्क और म्यूजिक स्कूल- दिग्विजय चौटाला

जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने रविवार को सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की. दिग्विजय चौटाला ने सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी और परिजनों का ढांढस बंधाया. दिग्विजय ने कहा मूसेवाला की याद में हरियाणा में मेमोरियल बनाया जाएगा.

बुजुर्ग पर 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

सुखचैन कॉलोनी में बुजुर्ग पर 11 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न (girl child molestation in sirsa) करने का आरोप लगा है. मामला पांच दिन पहले का है, लेकिन मामले में आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से आक्रोशित बहुजन समाज के लोगों ने रविवार को सदर थाना पुलिस को 24 घंटे का समय दिया है.

GOLD SILVER PRICE IN HARYANA: हरियाणा में सोना-चांदी के दामों में गिरावट, जानें ताजा भाव

हरियाणा में सोमवार को सोने-चांदी के भाव में गिरावट आई (GOLD SILVER PRICE IN HARYANA) है. आज हरियाणा में 24 कैरेट सोने के दाम में 200 रुपये की गिरावट आई है. इसके साथ ही चांदी के दाम भी घटे हैं.

रोहतक में सरकारी बिल्डिंग शिफ्ट करने का मामला: मनीष ग्रोवर का भूपेंद्र हुड्डा पर पलटवार, बोले- कोई रोक नहीं सकता

शहर से न्यायिक परिसर और लघु सचिवालय समेत अन्य सरकारी भवनों को शिफ्ट (government building shifting case in rohtak) करने के सरकार के फैसले पर राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है.

Fire in Factory in Faridabad: तीन फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, देखें वीडियो

फरीदाबाद: सरूरपुर इलाके में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग (fire broke out in factory in Faridabad) लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि उसने अपने साथ लगी दो अन्य फैक्ट्रियों को चपेट में ले लिया. खबर है कि फैक्ट्री में गत्ता बनाने का काम किया जाता था. आग लगने के वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. गनीमत रही कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ. समय रहते सभी कर्मचारी फैक्ट्रियों से बाहर निकल गए. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.

World Ranking Series Tournament: हरियाणा के पहलवान मोहित ग्रोवर ने जीता कांस्य पदक

बोलत तुर्लिखानो कप टूर्नामेंट में भिवानी जिला के बामला गांव निवासी पहलवान मोहित ग्रेवाल ने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कांस्य पदक (wrestler mohit grewal won bronze medal) जीता.