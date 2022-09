सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में रोड रेज में एक बस ड्राइवर की हत्या कर दी (Murder In Sonipat) गई. मामला सोनीपत के कुंडली इलाके का है जहां सोनीपत से दिल्ली जा रही हरियाणा रोडवेज की बस ड्राइवर को जीप से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया. सोनीपत पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है. आरोपी जीप सवार वारदात को अंजाम देकर मौके से फरा हो गए.

बताया जा रहा है कि सोनीपत से दिल्ली आ रही रोडवेज बस और जीप सवार युवकों के बीच साइड देने को लेकर विवाद हुआ (Haryana Bus driver killed in road rage in Sonipat) था. जो इतना बढ़ा कि ड्राइवर की कुचलकर हत्या कर दी गई. साइड देने को लेकर हुए विवाद के बाद बस ड्राइवर जीप सवार युवकों को समझाने के लिए नीचे उतरा था. इसी दौरान महिंद्रा थार में सवार युवकों ने ड्राइवर को कुचल (Bus driver crushed to death) दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बहालगढ़ से दोनों के बीच साइड देने को लेकर विवाद हुआ था.

इस दौरान बस के कंडक्टर को भी चोट आई है. मृतक ड्राइवर का नाम जगबीर था, जो सोनीपत के ही गांव सलीमसर माजरा गांव का रहने वाला था. सोनीपत पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है. हालांकि सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं.

(अपडेट जारी है..)