हिसार: ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, मृतकों में मां-बेटा और बेटी

हिसार के सूर्य नगर के पास शनिवार देर रात एक ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो (3 Died after being hit by train in Hisar) गई. मृतकों में महिला, उसकी बेटी और बेटा है. फिलहाल अभी तक तीनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

Mining in yamunanagar: ई-बिलों में गड़बड़ी के चलते चार फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज, खनन ठेकेदार ने कहा-आदेशों की अनदेखी कर रहा विभाग

यमुनानगर में अवैध खनन का मामला सामने आया है. एसएचओ थाना बिलासपुर ने बताया कि फर्जी ई-रवाना बिल (illegal mining in yamunanagar) दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों से सामने आए हैं.

fire in car in bhiwani: कार में आग लगने से हुआ तेज धमाका, गाड़ी में रखा सिलेंडर भी आया चपेट में, एक साथ जली दो गाड़ियां

भिवानी : शहर में एक कार में आग लगने से तेज धमाका हो (horrific car accident in bhiwani) गया. आग लगने से कार में रखा सिलेंडर भी इसकी चपेट में आ गया. कार की आग सिलेंडर में लगने से तेज धमाका हो गया. तेज धमाका होने से आसपास के घरों और दुकानों में तेज कंपलन होने लगा. फिलहाल, आग लगने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है.

विलुप्त होते जानवरों को देखना चाहते हैं तो घूम आएं कलेसर नेशनल पार्क, ट्रैकिंग से लेकर सफारी तक का ले सकते हैं मजा

यमुनानगर का कलेसर नेशनल पार्क (Promote to tourism in Yamunanagar) इस बार जीव जंतुओं से गुलजार है. बड़ी संख्या में हाथी चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं. तेंदुओं की संख्या में भी दोगुना तक वृद्धि होने की उम्मीद है. साल 2017 की सर्वे रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा तेंदुए हिरण और जंगली बिलाव की संख्या में इजाफा हुआ है. यमुनानगर में पर्यटन को बढ़ावा

हरियाणा से भी रहा है जगदीप धनखड़ का नाता, देवीलाल ने बनाया था पहली बार सांसद

6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव (vice president election) के लिए एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) को उम्मीदवार घोषित किया है. किसान परिवार में जन्मे धनखड़ का हरियाणा से भी नाता रहा है.

चौधरी बिरेंदर सिंह के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने दी प्रतिक्रिया, सुनिए क्या कहा

साइबरसिटी गुरूग्राम में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एसोचैम और एमएसएमई संवाद कार्यक्रम में मुख्यथिति के रूप में शिरकत की. इस संवाद कार्यक्रम में ग्लोबल सिटी को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की गई. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने चौधरी बिरेंद्र सिंह के बयान (Dushyant Chautala Reaction On Birendra Singh) पर जवाब दिया.

INLD की बैठक में अभय चौटाला ने भाजपा सांसद नायब सैनी पर साधा निशाना, कहा-छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते

अंबाला में इंडियन नेशनल लोकदल की जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक में इनेलो नेता अभय चौटाला ने शिरकत (INLD leader Abhay Chautala) की. बैठक में अभय चौटाला ने कहा 25 सितंबर को ताऊ देवी लाल का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं. वहीं भाजपा सांसद नायब सैनी के दिए गए बयान पर भी अभय चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

खुद के पैसे मांगे तो दोस्तों ने ही की बेरहमी से पिटाई, प्राइवेट पार्ट में डाल दी नुकीली चीज

Gohana Crime News: हरियाणा के गोहाना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल महज आठ सौ रुपये के लेनदेन के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है. युवक ने मारपीट का आरोप अपने ही दो दोस्तों पर लगाया है.

Haryana Weather Update: हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले अब तक कम हुई बारिश, 17 जुलाई से फिर बारिश की भविष्यवाणी

उत्तर भारत में माॅनसून की बरसात शुरू हो चुकी है लेकिन उतनी बरसात अभी तक नहीं हुई है जितनी पिछले साल हुई थी. हिसार स्थित कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है की 17 जुलाई से (rain in Haryana) फिर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है.

Scam in Narnaul PNB: नारनौल पीएनबी बैंक में करोड़ों का घोटाला, लोन इंचार्ज के खिलाफ शिकायत

महेंद्रगढ़ के नारनौल नई मंडी पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों रुपये के घोटाले (Scam in Narnaul PNB) का खुलासा हुआ है. पैसे का ये गबन लोन के नाम पर किया गया है. हैरान करने वाली बात ये है कि इस घोटाले का आरोप बैंक के लोन इंचार्ज पर है जो फिलहाल संदिग्ध रूप से फरार है. बैंक मैनेजर ने इस घोटाले की शिकायत नारनौल शहर थाने में दे दी है.

