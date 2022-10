फरीदाबाद ग्रीन फील्ड कॉलोनी के विकास कार्यों के जिम्मेदारी अब संभालेगा नगर निगम: CM

जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी के विकास कार्यों को लेकर कहा कि कि अब इसकी जिम्मेदारी नगर निगम संभालेगा.

Karnal Crime news: पबजी खेलते हुए लड़की से की दोस्ती, प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर किए वायरल

करनाल पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल (vulgar photo of girl viral on social media) करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने लड़की को बदनाम करने की नियत से उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की थी.

सोनीपत में टैक्सी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, देर रात जस्ट डायल के जरिए हुई थीं कार की बुकिंग

Sonipat Crime news: सोनीपत के रोहट गांव के पास शनिवार देर रात मिले शव की आखिरकार पहचान हो गई है. शव टैक्सी चालक मोहित का है जो कि पानीपत जिले के तहसील कैंप एरिया का रहने वाला है. टैक्सी ड्राइवर मोहित की गोली मारकर हत्या की गई (Taxi driver shot dead in Sonipat) है.

गुरुग्राम में पटाखा गोदाम पर सीएम फ्लाइंग का छापा, 80 लाख रुपये के पटाखे जब्त

गुरुग्राम में दीपावली के त्योहार से पहले स्टॉक किए गए 80 लाख रुपये के प्रतिबंधित पटाखे पकड़े (Banned Firecrackers Worth Eighty Lakh Rupees) गए है. सीएम फ्लाइंग ने अन्य विभागों की टीम के साथ मिलकर डाबोदा गांव में बने गोदाम पर छापेमारी की.

4 दिन पहले हुए झगड़े की रंजिश में व्यक्ति की ईंटो से कुचलकर हत्या, गांव के चौपाल के पास मिला शव

सोनीपत के पहलादपुर किडोली गांव में देर रात को एक व्यक्ति की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी (Man Murdered In Sonipat after Crushed by Bricks) गई. हत्या का आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगा है. आरोप है कि आरोपी मनीष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर एक नामजद व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.

भिवानी में पटाखों का जखीरा पकड़ा, गोदाम से 50 लाख के पटाखे जब्त

भिवानी में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी होने से हड़कंप मच गया. टीम ने रेड के दौरान अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा है. अवैध पटाखों का वजन 28 क्विंटल बताया जा रहा है. जिसकी कीमत करीब 50 लाख की आंकी जा रही है. बता दें कि सीएम फ्लाइंग के साथ ही फयर बिग्रेड और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है.

Bribe In Yamunanagar: रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुए डीटीओ डॉ. सुभाष, दलालों के जरिए रिश्वत लेने का है आरोप

यमुनानगर और करनाल जिले में डीटीओ पद पर तैनात डॉक्टर सुभाष को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि विजिलेंस की टीम ने इस पूरे मामले कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से लाखों रुपये बरामद हुए हैं.

फतेहाबाद में नशा तस्करों के घरो पर चला बुलडोजर, नगरपालिका की जमीन पर बनाई थी अवैध कोठी

फतेहाबाद में नशा तस्करों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. शनिवार को जाखल इलाके में नशा तस्कर दो भाइयों के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ढहा दिया. आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के दर्जन भर से अधिक मामले हैं.

बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के खिलाफ नामांकन में कोर्ट केस छुपाने की शिकायत

आदमपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई अपने पिता कुलदीप बिश्नोई के साथ विधानसभा के गांवों में लगातार दौरे कर रहे हैं. कुलदीप बिश्नोई भले ही अपनी जीत पक्की बता रहे हों लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है. इसी बीच भव्य बिश्नोई के खिलाफ एक शिकायत ने भी उनकी टेंशन बढ़ा दी है. भव्य बिश्नोई पर अपने खिलाफ मुकदमे की जानकारी एफिडेविट में छुपाने की शिकायत (Complaint against Bhavya Bishnoi) दी गई है.

समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में नंबर वन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (Public Affairs Index 2022) की रिपोर्ट में हरियाणा ने बड़े-बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. पीएआई की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में नंबर वन रहा है.