सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में एक व्यक्ति की ईंट से कुचलकर हत्या का मामला सामने आया (Murder in Sonipat) है. हत्या की इस वारदात को देर रात अंजाम दिया गया है. वारदात खरखोदा क्षेत्र के पहलादपुर किडोली गांव की बताई जा रही है. जहां गांव के ही रहने मनीष ने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने मृतक राजेश के भतीजे की शिकायत पर मनीष व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल सोनीपत भिजवाया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक प्रहलादपुर किड़ौली गांव का रहने वाला राजेश (50) राजमिस्त्री था. देर रात को गांव का ही मनीष राजेश को घर से बुलाकर ले गया था जिसके बाद राजेश का शव खून से लथपथ गांव की वाल्मीकि चौपाल के पास पड़ा मिला. राजेश के सिर व चेहरे पर ईंट के कई वार किए गए थे, जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई. सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया.

मृतक राजेश के भतीजे विशाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसके ताऊ के साथ चार दिन पहले झगड़ा किया गया था, जिसकी रंजिश रखते हुए ही गांव के ही रहने वाले मनीष से अपने साथियों के साथ मिलकर उसके ताऊ की ईंटों से कुचलकर हत्या (Man Murdered In Sonipat after Crushed by Bricks) की है. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



वहीं खरखोदा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि पहलाद किडोली गांव में राजेश के एक शख्स की हत्या कर दी गई है. इस संबंध में हमने एक शिकायत पर हत्या और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. गांव के ही रहने वाले मनीष उर्फ गूंगा पर हत्या का आरोप लगा है. पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है. मृतक राजेश की ईंटो पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या (Man Murdered In Sonipat after Crushed by Bricks) की गई है.