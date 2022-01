.

चार हाथ-चार पैर वाले बच्चे का जन्म, देखने वालों की उमड़ी भीड़



बिहार के कटिहार जिले में एक बच्चे का जन्म चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक महिला ने चार हाथ-पैर वाले बच्चे को जन्म (Birth of a child with four hands four legs in Katihar) दिया है. ऐसे में इस अद्भुत बच्चे को देखने के लिए अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई. वहीं लोग बच्चे की तस्वीर भी लेने लगे. डॉक्टरों के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. हालांकि परिजनों ने एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं. परिजनों का कहना है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इन कठिनाइयों के संदर्भ में कभी कोई बात सामने ही नहीं आई. ना ही डॉक्टरों ने उन्हें कुछ भी बताया कि गर्भ में पल रहे नवजात की स्थिति क्या है. हर बार उनके द्वारा बच्चा स्वस्थ बताया गया था. लेकिन जब बच्चे का जन्म हुई तो बच्चा विचित्र पैदा हुआ है. वहीं, सदर अस्पताल के चिकित्सकों कहना है कि इसे अद्भुत बालक नहीं, शाररिक रूप से दिव्यांग कहेंगे. गर्भावस्था के दौरान अंदर पल रहे जुड़वा बच्चे का समुचित रुप से विकास नहीं होने से इस तरह के नवजात का जन्म होता है.