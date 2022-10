नई दिल्ली : टेक दिग्गज मेटा ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसने रील्स पर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप (ICC Mens T20 World Cup) के सर्वश्रेष्ठ पलों को दिखाने के लिए International Cricket Council (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) (ICC) के साथ साझेदारी की है. कंपनी ने कहा कि प्रशंसक मैच हाइलाइट्स और इन-प्ले क्लिप (in play clips) के साथ-साथ संलग्न होने और अपनी पसंदीदा टीमों का समर्थन करने के लिए अनन्य ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented Reality AR) प्रभावों और एक प्रशंसक गाने के साथ रील बनाने में सक्षम होंगे. META facebook intagram partners with ICC t20 world cup . ICC t20 world cup upload instagram reels stories video on facebook . ICC t20 world cup videos on facebook . ICC t20 world cup .

फेसबुक इंडिया (मेटा) के निदेशक और साझेदारी प्रमुख मनीष चोपड़ा (Manish Chopra, Director and Head of Partnerships, Facebook India META) ने एक बयान में कहा, "आज हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखना आधा समय है और Reel अब तक का हमारा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कंटेंट फॉर्मेट है . क्रिकेट के लिए भारत के जुनून को ध्यान में रखते हुए, हम सभी एक्शन को reels पर लाना चाहते थे और अन्य दिलचस्प तरीकों से भी, जो अगले महीने ICC Mens T20 World Cup में क्रिकेट को देखना और मनोरंजक बनाना चाहते हैं."

टी20 विश्व कप एंथम : Facebook India META के अनुसार, प्रत्येक भाग लेने वाली टीम के प्रशंसकों के लिए उनकी रील्स और स्टोरीज (reels and stories) में उपयोग करने के लिए टी-20 विश्व कप पर एआर प्रभाव (AR effect) की मेजबानी की जाती है. जो उपयोगकर्ता भारतीय क्रिकेट टीम (Indian cricket team) को खुश करना चाहते हैं , उनके लिए राम संपत और सोना महापात्रा (Ram Sampath and Sona Mohapatra) द्वारा निर्मित 'बल्ला चला' (Balla Chala anthem) नामक उनकी reels and stories में उपयोग करने के लिए एक एंथम भी है.

META ने यह भी उल्लेख किया कि सभी भाग लेने वाले क्रिकेटरों और टीमों के साथ आकर्षक कंटेंट बनाने के लिए क्रिएटर्स का एक दल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहा है . कंपनी ने नोट किया कि 2019 से , मेटा के पास मैच रिकैप, इन-प्ले प्रमुख क्षणों और फेसबुक (ICC Mens T20 World Cup on Facebook) पर अन्य मैच और फीचर कंटेंट सहित ICC events आयोजनों के लिए डिजिटल कंटेंट के अधिकार हैं. -- आईएएनएस

