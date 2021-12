नई दिल्ली/गाजियाबादः गाजियाबाद का भोजपुर इलाका (Bhojpur area of Ghaziabad). थाना भोजपुर पुलिस और एसओजी टीम एसपी ग्रामीण को मुखबिर से सूचना मिली कि दो बदमाश बिना नंबर की बाइक से किसी की हत्या की फिराक में भोजपुर की तरफ जा रहे हैं. इस सूचना पर थाना भोजपुर प्रभारी के नेतृत्व में चेकिंग लगायी गई. किलौडा बॉर्डर रोड की तरफ जाने वाले रोड के पास चेकिंग के दौरान दाे संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया, तो बिना नम्बर वाली मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे.

पुलिस टीम ने पीछा कर चेतावनी देते हुए घेरने का प्रयास किया तो हड़बड़ाहट में मोदीनगर की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे पर बाइक गिर (Two crooks injured in ghaziabad in encounter) गई. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की. जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल (ghaziabad police caught two contract killer) हो गए. पूछताछ के बाद उनकी पहचान किशोर और सोनू के रूप में हुई. दाेनाें लोनी के रहने वाले हैं. किशाेर, जबलपुर मध्य प्रदेश का रहनेवाला है. दाेनाें पर पहले से कई अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. दाेनाे जेल में बंद थे. उन्हें जेल में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था.

क्या कहा पुलिस अधिकारी ने, देखिये वीडियाे में.

यह कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या का था. जिसके लिए दोनों पैरोल पर (Caught the crook who came out on parel) जेल से बाहर आए थे. पुलिस अब जांच कर रही है कि किस व्यक्ति की हत्या की साजिश रची गई थी. दोनों बदमाश उसी सुपारी का बचा हुआ अमाउंट लेने के लिए भोजपुर पहुंचे थे. दोनों बदमाशों का प्लान हत्या करके वापस जेल जाने का था, जिससे उन तक पुलिस का पहुंच पाना काफी मुश्किल साबित हो सकता था.

हालांकि पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है कि हत्या किस व्यक्ति की होनी थी और सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन था. बदमाशों ने अभी पूछताछ में यह नहीं बताया है कि किस व्यक्ति की हत्या की सुपारी उन्हें मिली थी. पुलिस इस बात का भी पता लगाएगी कि पेरोल मिलने में इनकी मदद किसने की थी.





