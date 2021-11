नई दिल्ली/गाजियाबाद : केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून के वापस (farm laws repeal) लेने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा (BJP Kisan Morcha) ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) निकाली. पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि किसान भाजपा के साथ है. गाज़ियाबाद में आयोजित ट्रैक्टर रैली में स्वास्थ राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुरादनगर विधायक अजित पाल त्यागी, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा समेत भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे.



ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) को मद्देनजर रखते हुए सुबह से ही किसान रैली में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर लेकर नवयुग मार्केट पहुंचना शुरू हो गए थे. ट्रैक्टर रैली में महिला किसान भी शामिल हुए. मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए विभिन्न गांवों में जाएगी.

गाजियाबाद में भाजपा की ट्रेक्टर रैली

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मुरादनगर से भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी ने कहा कि बीते एक साल से कई विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) ने अब तीनों कानूनों को भी वापस ले लिया है. लेकिन आज भी वह (भाजपा विधायक का इशारा आंदोलनकारी किसानों की तरफ) सड़कों से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं.

विधायक अजीत पाल त्यागी ने कहा कि आज किसान अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं. ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान दिखाना चाहते है कि वह प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के साथ खड़े है. ट्रैक्टर रैली में किसान काफी उत्साहित नजर आए. ट्रैक्टर रैली के दौरान ट्रैक्टरों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे (flag of bjp) के साथ तिरंगे झंडे भी लगे दिखाई दिए. ट्रैक्टर रैली के चलते आम लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ा. मुख्य सड़क पर तकरीबन दो किलोमीटर लंबा जाम लगा दिखाई दिया.



तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले के बाद किसान संगठन इसे अपनी जीत मान रहे हैं. MSP की गारंटी की मांग (Demand for guarantee of MSP) पर उनका धरना अभी भी जारी है. ऐसे में भाजपा किसान मोर्चा ने मंगलवार को ट्रैक्टर रैली के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि किसान भाजपा के साथ हैं.

भाजपा द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली को लेकर हाल ही में राकेश टिकैत ने कहा था ट्रैक्टर रैली तो निकलनी चाहिए. इनके (BJP) दिमाग से किसान और ट्रैक्टर नहीं निकलना चाहिए. भाजपा ट्रैक्टर (Tractor rally) से प्रचार करेगी तो ठीक रहेगा. भाजपा को ट्रैक्टर से प्रचार करना चाहिए. आखिर ट्रैक्टर तो किसान का ही है. हम भाजपा सरकार को ट्रैक्टर को भूलने नहीं देंगे. सरकार को हमेशा ट्रैक्टर और किसान याद रहेगा.

