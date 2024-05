ETV Bharat / state

एक क्लिक में जानें दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों का हाल, 25 मई को होना है मतदान - Delhi Lok Sabha seats details

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 21, 2024, 6:11 AM IST | Updated : May 21, 2024, 9:54 AM IST

दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है. ऐसे में चुनावी प्रचार अपने आखिरी दौर में है. ( etv bharat gfx )

Last Updated : May 21, 2024, 9:54 AM IST