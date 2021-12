नई दिल्ली : देश की राजधानी में लगातार कोरोना (coronavirus in delhi) के नए मामले लगातर बढ़ रहे हैं. इसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन (corona guideline in delhi) जारी कर दिया गया है. अब बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही यात्रा कर सकते हैं. लेकिन गुरुवार सुबह हमदर्द बस स्टैंड (hamdard bus stand delhi) पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई. यहां बस न मिल पाने के कारण लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. बताया जा रहा है कि भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया. यह आरोप वायरल वीडियो (video viral on social media) में लोग लगा रहे हैं. लेकिन अभी साफ तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया था की नहीं.

वायरल वीडियो में दिल्ली पुलिस (delhi Police) के खिलाफ लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस लोगों पर लाठीचार्ज (police lathi charge) कर रही है. लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते है. क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है. वायरल वीडियो संगम विहार थाना क्षेत्र के हमदर्द बस स्टैंड का है.

दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी

दिल्ली की बसों में और मेट्रो में अब 50% क्षमता के साथ ही यात्रा कर सकते हैं. सुबह के वक्त ज्यादातर लोग ऑफिस और काम धंधे के लिए निकलते हैं. जब लोग हमदर्द बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे, तो बस कम आ रही थी. साथ ही लोग बसों में धक्का-मुक्की के साथ घुस रहे थे. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया. इस मामले में फिलहाल अभी कुछ साफ कहा नहीं जा सकता.