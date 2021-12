नई दिल्ली : कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार रात को पहला नाइट कर्फ्यू दिल्ली (delhi night curfew) में लागू किया गया. इस दौरान उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पुलिस ने एक्शन भी लिया. दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ जहां 411 FIR दर्ज की तो वहीं कोविड नियमों का उल्लंघन (Violation of covid rules in delhi) करने के चलते 754 लोगों का चालान किया गया. यह एक्शन आज रात भी जारी रहेगा.



जानकारी के अनुसार, राजधानी में कोविड (Covid-19 cases in delhi) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. संक्रमण के मामले रोजाना 300 से ज्यादा हो गए हैं. वहीं इनमें ओमिक्रोन (delhi omicron update news) के मामले भी बढ़ रहे हैं. इसे लेकर सोमवार से नाइट कर्फ्यू (delhi night curfew) की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है. सोमवार को नाइट कर्फ्यू (delhi night curfew) की पहली रात होने के चलते दिल्ली पुलिस की तरफ से ज्यादा सख्ती नहीं बरती गई, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया, जो उल्लंघन कर रहे थे.

दिल्ली सरकार (delhi government) इसे लेकर पुलिस को निर्देश जारी कर चुकी है. कोविड संक्रमण बढ़ने के चलते सरकार की तरफ से भी लोगों को सलाह दी गई है कि वह बेवजह घर से बाहर न निकले. दिल्ली में बड़ी संख्या में दफ्तरों ने भी अपने यहां कर्मचारियों को कम संख्या में बुलाना शुरू कर दिया है.



ये भी पढ़ें : #DelhiNightCurfew:देर रात भी सड़क पर दौड़ते दिखे वाहन, जानें कैसी रही पहली रात



हाल ही में हाईकोर्ट ने सरोजनी नगर मार्केट में जुटने वाली भीड़ को लेकर टिप्पणी की थी. इसके बाद से खुद दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी बाजार में लोगों की भीड़ पर ध्यान रख रहे हैं. कई बाजारों में बिना मास्क के आने वाले लोगों को सामान नहीं दिया जा रहा है. सरकार भी इसे लेकर सख्ती बरत रही है ताकि कोरोना संक्रमण के चलते वह मंजर दोबारा न देखना पड़े, जो कोविड की दूसरी लहर में देखना पड़ा था. इसमें लोगों से भी सहयोग करने की अपील सरकार कर रही है.