नई दिल्लीः देशभर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली में सोमवार से नाईट कर्फ्यू की शुरुआत (delhi night curfew start) हो गई है. सोमवार रात 11 बजे से दिल्ली की सड़कों पर लोगों के निकलने पर पाबंदी शुरू हो गई है. सोमवार को नाईट कर्फ्यू की पहली रात होने के (delhi night curfew first night) चलते दिल्ली पुलिस लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जगह उन्हें जागरूक (delhi aware to people about night curfew) कर रही है. सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें जल्द सख्ती से नाईट कर्फ्यू का पालन करवाया जाएगा.







नाईट कर्फ्यू की पहली रात पर ईटीवी माहौल का जायजा लेने के लिए मोती बाग स्थित रिंग रोड के पास पहुंची. यहां से कुछ ही दूरी पर साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन है और पास में ही धौला कुआं इलाका है. रात लगभग 11.30 बजे इस जगह पर काफी गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दी. आसपास के बाजार समय से बंद कर दिए गए थे. सूत्रों की माने तो खुद लोग भी कोविड को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे घरों से निकलना कम कर रहे हैं. अभी भी अधिकांश लोगों को नाईट कर्फ्यू के बारे में जानकारी नहीं है. इसकी वजह से सोमवार को नाईट कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर गाड़ियां दौड़ते हुए देखी जा सकती हैं.

दिल्ली नाईट कर्फ्यू

सोमवार को नाईट कर्फ्यू की पहली रात होने के चलते दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती नहीं बरती गई. दिल्ली सरकार इसे लेकर पुलिस को निर्देश जारी कर चुकी है. कोविड संक्रमण बढ़ने के चलते सरकार की तरफ से भी लोगों को सलाह दी गई है कि वह बेवजह घर से बाहर न निकले. दिल्ली में बड़ी संख्या में दफ्तरों ने भी अपने यहां कर्मचारियों को कम संख्या में बुलाना शुरू कर दिया है.





ये भी पढ़ें-घायल रेजिडेंट डाक्टरों ने ईटीवी भारत से की बातचीत, कहा- पुलिस ने भांजी लाठियां



हाल ही में हाईकोर्ट ने सरोजनी नगर मार्केट में जुटने वाली भीड़ को लेकर टिप्पणी की थी. इसके बाद से खुद दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी बाजार में लोगों की भीड़ पर ध्यान रख रहे हैं. कई बाजारों में बिना मास्क के आने वाले लोगों को सामान नहीं दिया जा रहा है. सरकार भी इसे लेकर सख्ती बरत रही है ताकि कोरोना संक्रमण के चलते वह मंजर दोबारा न देखना पड़े जो कोविड की दूसरी लहर में देखना पड़ा था. इसमें लोगों से भी सहयोग करने की अपील सरकार द्वारा की गई है.

विश्वसनीय खबरों के लिये करें ईटीवी भारत एप डाउनलोड