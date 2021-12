नई दिल्ली : देश और दिल्ली (Delhi News in Hindi) में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है. कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (omicron cases in delhi) के मामले दिल्ली में सबसे अधिक आए हैं. इसे देखते हुए जहां एक बार फिर से डीडीएमए के गाइडलाइन (ddma guidelines) को सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है, वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, लेकिन लोग अब भी कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच लापरवाह होते नजर आ रहे हैं.



नजफगढ के नंगली विहार इलाके में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. यहां सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing in market) की जम कर धज्जियां उड़ रही हैं. साथ ही लोग मास्क पहनने को लेकर भी काफी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं. डीडीएमए की गाइडलाइन (ddma guidelines) के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. वहीं मार्केट, पब्लिक प्लेस आदि जगहों पर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को जाने की अनुमति दी गई है.

साप्ताहिक बाजार में उमड़ी भीड़

बुधवार दिल्ली में ओमीक्रोन के 73 नये मामले सामने (delhi omicron new case found) आए हैं, जिसके बाद ओमीक्रोन के मामलों की कुल संख्या 238 पहुंच गई है. इसके अलावा 57 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. बुधवार को दिल्ली में सबसे अधिक ओमीक्रोन के मामले सामने आए हैं.