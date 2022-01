नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 के (increasing cases of corona) मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटे में दिल्ली में 27,561 कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं. वहीं संक्रमण दर 26.22 फ़ीसदी दर्ज की गई है. इस दौरान कोरोना से 40 लोगों की जान भी चली गई है. इससे पहले 20 अप्रैल को 28,395 केस कोविड-19 के आए थे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं 10 जून को 44 लोगों की मौत हुई थी.





दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,561 नए केस सामने आए हैं. वहीं इस दौरान 14,957 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं. संक्रमण दर 26.22 फीसदी दर्ज की गई है. कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या अब दिल्ली में 87,445 हो गई है. इसके अलावा दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में 2,363 मरीज भर्ती हैं, जिसमें वेंटीलेटर पर 91 और ऑक्सीजन सपोर्ट पर 648 मरीज़ हैं. वहीं 618 मरीज आईसीयू (corona patient admitted in icu in delhi) में भर्ती हैं. आज दिल्ली में 20 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा केस आए हैं. इससे पहले 20 अप्रैल को कोरोना के 28,395 केस आए थे. वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी इससे पहले 8 मई को 87,907 थी, जोकि सबसे ज्यादा है. इसके अलावा इससे पहले 10 जून को 44 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी.

बुधवार को जारी कोरोना रिपोर्ट.

बीते 24 घंटे में 1,05,102 कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 85,349 RT-PCR और 19,753 रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं. वहीं 56,991 मरीज फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन की संख्या 20,878 पहुंच गई है.