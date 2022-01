नई दिल्ली: माता सुंदरी मार्ग स्थित डीडीए फ्लैट में परिवार की तीन महिलाओं को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट (Loot in DDA flat on Mata Sundari Marg) की. पिस्तौल एवं चाकू के बल पर उन्होंने महिलाओं के पास मौजूद गहने एवं नकदी लूट लिए. हमलावरों ने घर में मौजूद दो महिलाओं के चेहरे पर टेप लगा दिया. एक महिला का बच्चा वहां आया तो बदमाश फरार हो गए. इस बाबत मामला दर्ज कर आईपी स्टेट थाना पुलिस जांच कर (robbery case in ip state police station) रही है.





जानकारी के अनुसार शाम के समय एक परिवार की तीन महिलाएं घर पर मौजूद थी. इनमें एक दिव्यांग महिला, उनकी बेटी एवं बहू थी. शाम को 4.30 बजे उनके घर पर चार लोग जबरन दाखिल हाे गये. इनमें एक आरोपी बुर्के में जबकि अन्य तीन नकाब पहने हुए थे. एक के हाथ में पिस्तौल जबकि दो लोगों के हाथ में चाकू था.

घर के अंदर घुसते ही उन्होंने परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया. उन्हें जान से मारने की धमकी देकर बदमाशों ने शरीर पर मौजूद गहने लूट लिए. इसके अलावा बुजुर्ग महिला के पास मौजूद आठ हजार रुपये लूट लिए. उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं को छोड़कर अन्य दोनों महिलाओं के मुंह टेप से बांध दिए थे. सूत्रों ने बताया कि उसी समय घर का 10 वर्षीय बच्चा अंदर दाखिल हुआ. बदमाशों ने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी. बच्चा जब अंदर दाखिल हुआ तो उसकी मां ने बच्चे को भागने के लिए कहा.

बच्चा बाहर भागा तो आरोपी भी उसके पीछे भागते हुए निकल गए. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. इस मामले में पुलिस ने मौके पर छानबीन करने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में यह हमलावर वहां आते हुए एवं वारदात के बाद भागते हुए दिख रहे हैं. इसकी मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.