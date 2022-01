नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार तेज़ी बढ़ (spreading cases of corona in delhi) रहे हैं. बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 के 15,097 नए केस (new corona cases reported in delhi) आए हैं. वहीं संक्रमण दर अब 15.34 फीसदी पहुंच गई है. इस दौरान कोविड-19 से 6 लोगों की जान गई है. करीब आठ माह बाद कोविड-19 के सबसे अधिक मामले और केस दर्ज किए गए हैं. साथ ही अब तक के सबसे अधिक दिल्ली में कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं.





दिल्ली में बीते 24 घंटे में 15,097 नए केस दर्ज किए गए. वहीं संक्रमण दर 15.34 फ़ीसदी (Corona infection rate in delhi) पहुंच गई है. बता दें कि इससे पहले 8 मई को कोविड-19 के 17,364 के आए थे, जबकि संक्रमण दर 12 मई को 17.02 फ़ीसदी थी. वहीं बीते 24 घंटे में 6 व्यक्ति की जान गई है, जिसके बाद अब मरने वालों की कुल संख्या 25,127 हो गई है. इसके अलावा सक्रिय मरीजों की संख्या अब 31,498 पहुंच गई है, जो कि साढ़े सात महा बाद सबसे अधिक है. इससे पहले 21 मई को सक्रिय मरीजों की संख्या 35,683 थी.

दिल्ली सरकार की कोरोना रिपोर्ट.

बता दें कि बीते 24 घंटे में 98,434 टेस्ट हुए हैं, जिसमें RT-PCR 80,051 और एंटीजन 18,383 टेस्ट शामिल हैं. इसके अलावा कंटेंमेंट जोन की संख्या अब 5,168 हो गई है. वहीं होम आइसोलेशन में 14,937 मरीज हैं.