मुंबई : विदेशी पूंजी की आवक और वैश्विक बाजारों में मजबूती के चलते मंगलवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजार में तेजी रही और सेंसेक्स, निफ्टी बढ़त के साथ खुले. इस दौरान तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 252.39 अंक बढ़कर 60,098.90 अंक पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई निफ्टी 85.2 अंक चढ़कर 17,709.25 अंक पर था. सेंसेक्स में, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सन फार्मा, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी के शेयर लाभ में कारोबार कर रहे थे. दूसरी ओर, एशियन पेंट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस और एचडीएफसी नुकसान में थे.

एशियाई बाजारों में, सियोल, जापान और हांगकांग के बाजार लाभ में कारोबार कर रहे थे जबकि शंघाई के बाजार नुकसान में थे. अमेरिकी बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुए थे. पिछले कारोबारी सत्र में, सोमवार को तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 13.54 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 59,846.51 अंक पर बंद हुआ था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24.90 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,624.05 अंक पर बंद हुआ था. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84.69 डॉलर प्रति बैरल पर था. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 882.52 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे

रुपये ने सीमित दायरे में किया कारोबार

घरेलू शेयर बाजार में तेजी और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी का लाभ कच्चे तेल के दामों में मजबूती की वजह से नहीं मिल सका और इस वजह से मंगलवार को शुरुआती सौदों में रुपये ने सीमित दायरे में कारोबार किया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 81.96 पर खुला. शुरुआती सौदों में घरेलू मुद्रा ने 82.09 के निचले स्तर को छुआ. रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 81.99 पर बंद हुआ था.

इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 102.35 पर आ गया. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.64 प्रतिशत की मजबूती के साथ 84.72 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था. शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 882.52 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

