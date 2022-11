मंडी/सोलन: हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर के जवाहर पार्क और सोलन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इसको लेकर भाजपा की ओर से तैयारियां अंतिम चरण में है. इसी के मद्देनजर शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया. (PM Modi rally preparation check by CM Jairam) (PM Modi rally in Sundernagar) (PM Modi rally in Solan)

सोलन में 17 विधानसभा के प्रत्याशी रहेंगे मौजूद: जानकारी के मुताबिक कल दोपहर बाद सोलन के सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में चुनावी रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे. इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी 17 प्रत्याशियों के लिए जनता के समक्ष अपनी बात रखेंगे. भाजपा नेताओं ने इस रैली में करीब 1 लाख लोगों के आने का लक्ष्य रखा है.

सीएम ने भाजपा की जीत का किया दावा- इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी और प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन सुनने को मिलेगा. जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश रिवाज बदलने जा रहा और प्रदेश में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करेगी.

CM जयराम ने लिया तैयारियों का जायजा

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर सीएम जयराम का तंज- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पहले मुझे कहते थे कि हेलीकॉप्टर पर घूमने वाले सीएम हो लेकिन, मौजूदा हालात में कांग्रेस के नेता खुद भी हेलीकॉप्टर पर घूम रहे हैं. (PM Modi rally in Himachal) (CM Jairam on Congress)

2017 में भी पीएम ने मंडी की थी रैली- उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता हेलीकॉप्टर घूम ले या जमीन पर चले, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है. प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है. बता दें कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने सुंदरनगर के इसी जवाहर पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन करवाया था. उस वक्त मंडी जिले में भाजपा को 10 में से 9 सीटें मिली थी. भाजपा को उम्मीद है कि रैली से उनको चुनावी लाभ जरूर मिलेगा. (Himachal Assembly Election 2022) (BJP Rallies in Himachal)

ये भी पढ़ें: सुंदरनगर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, 6 नवंबर को अमित शाह नगरोटा में भरेंगे हुंकार