सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार युद्ध ग्रस्त यूक्रेन (Ukraine Crisis) से कई हजार नागरिकों को ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) के तहत वापस ला चुकी है. मोदी ने सोनभद्र (Sonbhadra) में एक चुनावी रैली (UP Assembly Election 2022) के दौरान यूक्रेन मामले का जिक्र करते हुए अपनी सरकार की तारीफ की. पीएम ने कहा कि आज दुनिया में जो हालात बने हैं वह आप देख रहे हैं. यह भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान चला रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से वापस लाया जा चुका है. इस मिशन को गति देने के लिए हमारी सरकार ने अपने चार मंत्रियों (Four Cabinet Minister Sent To Ukraine) को भी वहां पर भेज दिया है. संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए वायु सेना को भी लगा दिया गया है. मोदी ने कहा कि मैं आज देश के लोगों को भी यह विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार (Government Of India) अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी.

उन्होंने कहा कि बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा. भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी. प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हों, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हों, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हों, वे घोर परिवार वादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते.

भ्रष्टाचारी मजबूत हुए तो खा जाएंगे गरीब के लिए भेजा जाने वाला सारा धन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) में भ्रष्टाचारी मजबूत हुए तो जनता के लिए भेजा गया सारा पैसा पहले की ही तरह खा जाएंगे. सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है. लेकिन अनेक वर्षों तक जो लोग सरकार में रहे उन्होंने यहां की खनिज संपदा को अपनी मर्जी भर लूटा और यहां के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया.

विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए मोदी ने कहा कि ध्यान रखिएगा आप घोर परिवार वादियों का इतिहास जानते हैं. चुनाव में वह यही खोजते रहते हैं कि अगर सरकार में जाने का मौका मिले तो कहां-कहां खजाना है उसी पर उनके डोरे रहते हैं. यह भ्रष्टाचारी अगर मजबूत हुए तो आपके लिए भेजा गया सारा पैसा पहले की ही तरह यह खा जाएंगे. उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि जिन्होंने उनको इस परिस्थिति में जीने के लिए मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब-जब सरकार बनाने का मौका मिला तब उनको पीछे रखने का काम किया. ऐसे लोगों को कभी माफ मत करें.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग माफिया हित के लिए अवैध खनन और अवैध कब्जों के लिए बदनाम हों वे यहां के गरीबों के लिए सोच नहीं सकते. हमारी सरकार अवैध कब्जा माफिया का दाना-पानी हमेशा के लिए बंद करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, इसलिए गांव के घर और जमीन के कानूनी दस्तावेज घरौनी आप को सौंपी जा रही है. ताकि कोई माफिया आपके घर पर कब्जा न करे. उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अब तक हुए पांच चरणों के दौरान भाजपा को व्यापक समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों को लगा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जात पात में बांट देंगे, समाज के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे और अपना चुनाव का खेल खेल लेंगे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश के लोग एकजुट होकर अपने विकास के लिए आज भाजपा नीत राजग के समर्थन में वोट कर रहे हैं.

मोदी ने जनजाति बहुल सोनभद्र के लोगों की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सोनभद्र जिले जैसे जिलों को जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी. उन्होंने कहा कि देश की आजादी और विकास में हर योगदान को आज सम्मान दिया जा रहा है. दशकों बाद बिरसा मुंडा सहित अनेक जनजातीय सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पहचान दी है. बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को हमारी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है. देशभर में 10 जनजातीय संग्रहालय भी बनाए जा रहे हैं. वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की हर जरूरत का ध्यान हमारी सरकार रख रही है. सोनभद्र जिले में अंतिम चरण में सात मार्च को मतदान होना है.