नई दिल्ली : भारत में सेल्स कर्मचारियों के रूप में काम करने वाली महिलाएं महज 19% हैं. ऑनलाइन Professional network LinkedIn ( नेटवर्क लिंक्डइन ) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में सेल्स लीडरशिप की भूमिका में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 13% है. IT सेवाएं और खुदरा क्षेत्र महिलाओं के लिए सबसे अधिक समावेशी हैं.आईटी सेवाओं में 27% और खुदरा क्षेत्र में 23% महिलाएं बिक्री कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं. International womens day special story on female sales staff in india

दूसरी ओर फार्मास्युटिकल (10%), मैन्युफैक्चरिंग (14%) और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज (14%) के पास लैंगिक अंतर को दूर करने और अधिक समावेशी और विविध बिक्री कार्यबल बनाने के लिए अधिकउपाय करने का अवसर है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि संगठन भर्ती के लिए कौशल-प्रथम दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं,जो न केवल बिक्री टीमों और प्रतिभा भर्ती पाइपलाइनों को महिलाओं के लिए अधिक समावेशी बनाता है, बल्कि उन्हें बिक्री में करियर बनाने के समान अवसर भी प्रदान करता है.यह व्यवसाय के लिए भी अच्छा है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 - कॉन्सेप्ट इमेज

LinkedIn India के टैलेंट एंड लर्निग सॉल्यूशंस की निदेशक रुचि आनंद ने एक बयान में कहा, "देश भर में बिक्री भूमिकाओं में लैंगिक अंतर के बारे में चिंता बनी हुई है,लेकिन क्षितिज पर आशा है,क्योंकि नियोक्ता कौशल परखने के बाद ही काम पर रखते हैं. यह दृष्टिकोण एक पेशेवर की क्षमता और उनके योगदान में जेंडर को महत्व देता है." रुचि आनंद ने कहा "विविधता सभी कार्यो और विशेष रूप से बिक्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है,क्योंकि यह रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और नवाचार को प्रोत्साहित करती है,जो व्यवसाय के विकास और सफलता की कुंजी है."

गैर-बिक्री गतिविधियों में संलग्न

देश में महिला बिक्री पेशेवरों के आंकड़ों से पता चलता है कि Tier-1 शहरों जैसे हैदराबाद (26%), बेंगलुरु (25%) और चेन्नई (22 %) में उनकी संख्या सबसे अधिक है. लेकिन, अहमदाबाद (14 %), लखनऊ (13 %), और जयपुर (13%) जैसे Tier-2 शहरों में बिक्री संगठन अधिक महिलाओं को अपने कार्यबल में लाने का वादा करते हैं. इसके अलावा, रिपोर्ट से पता चला कि बिक्री के काम के लिए नौकरियों पर रखी गई अधिकांश (62%) महिलाएं गैर-बिक्री गतिविधियों, जैसे विपणन और व्यवसाय में लगी हुई हैं.

यह सही हस्तांतरणीय कौशल होने के मूल्य पर प्रकाश डालता हैऔर महिलाओं को बिक्री के क्षेत्र में भूमिका निभाने का अधिक अवसर प्रदान करता है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि कई संगठन पहले से ही डिग्री, लिंग या पिछले बिक्री अनुभव पर कम ध्यान केंद्रित करके पूर्वाग्रह का मुकाबला कर रहे हैं, और उन प्रतिभाओं को खोजने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनके कौशल भूमिका से मेल खाते हैं. यह रिपोर्ट भारत में बिक्री पेशेवरों के तीन मिलियन से अधिक LinkedIn profiles के विश्लेषण पर आधारित है. International womens day special story on female sales staff in india .

