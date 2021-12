नई दिल्ली/गाजियाबाद : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बुधवार को गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज (Fir lodged on AAP MP Sanjay singh) हुआ है. हिंदू युवा वाहिनी ने दो दिन पहले एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया है. संबंधित फोटो भी पुलिस को दिए गए थे. शिकायत में तिरंगा यात्रा के आयोजक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसमें संजय सिंह का भी नाम था. पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया (Fir lodged on sanjay singh in ghaziabad) है.





लोनी बॉर्डर इलाके से रविवार को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा निकली थी, जिस पर कई सवाल उठे थे. हिंदू युवा वाहिनी ने आरोप लगाया था कि यहां पर आए लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है. तहरीर में जो कहा गया था वह आपको बताते हैं. इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

शिकायत में कहा गया था कि लोनी बोर्डर थाना क्षेत्र में दिनांक 12 दिसंबर को लोनी बोर्डर से राशिद गेट तक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधानसभा प्रत्याशी सचिन शर्मा ने तिरंगा यात्रानिकाली. जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधान सभा प्रत्याशी सचिन शर्मा के साथियों ने देश के तिरंगे का अपमान किया, जिससे तिरंगे के अपमान को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष है और हिन्दू युवा वाहिनी देश के तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी. इसलिए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तिरंगे का अपमान करने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधान सभा प्रत्याशी सचिन शर्मा के साथियों पर कार्यवाही करने का कष्ट करें.मामले में पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है. देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टियां लगातार चुनावी रैलियां और यात्राएं कर रही हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी के एक नेता पर मुकदमा दर्ज होने से मामला काफी सुर्खियों में आ गया है.