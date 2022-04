शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal assembly election 2022) को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसके साथ ही सूबे में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को कई सौगातें दीं. इसके बाद से प्रदेश सरकार पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तंज भी कसा है.

आम आदमी पार्टी ने हिमाचल बीजेपी के ट्वीट शेयर (aam aadmi party attack on jairam government) करते हुए लिखा है कि, 'दिल्ली से 100-100 मील दूर जब चुनाव आते हैं तो मां कहती है: बेटा जनता के लिए कुछ काम कर लो! वरना केजरीवाल आ जाएगा.' इससे पहले बीजेपी ने ट्वीट किया था. 'मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस के अवसर पर देवभूमि की देवतुल्य जनता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.महिलाओं को बस किराये में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी, 125 यूनिट नि:शुल्क घरेलू बिजली की सुविधा दी जाएगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क पानी की सुविधा दी जाएगी.'

इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं को आम आदमी पार्टी का खौफ करार दिया. उन्होंने (Aam Aadmi Party reaction on CM Jairam announcement) कहा है कि, BJP के मन में AAP से हार का जबरदस्त खौफ है. हिमाचल के CM जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि बिजली फ्री करेंगे, गांव में पानी फ्री करेंगे, महिलाओं का बस किराया आधा करेंगे. हर जगह फ्री का मजाक उड़ाने वाले अब चुनाव आते ही केजरीवाल मॉडल की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें कि हिमाचल के स्थापना दिवस अवसर पर सीएम जयराम ने ऐलान किया कि अब प्रदेश में हर परिवार को 125 यूनिट बिजली निशुल्क (125 unit free electricity in Himachal Pradesh) मिलेगी. इससे साढ़े 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. इससे पहले 60 यूनिट तक निशुल्क घरेलू बिजली (free electricity in himachal) की सुविधा दी जा रही थी. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा 'मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता से मिले सुझावों के बाद प्रदेश में 0 से 125 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा. इससे साढ़े 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे'

इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam on Himachal foundation day) ने महिलाओं को बस किराए में 50 फीसदी की छूट का ऐलान (Big Announcement of CM Jairam) भी किया है. इसके साथ ही हिमाचल में ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल (Free Water supply in himachal pradesh) भी माफ होंगे. बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिलों से जलशक्ति विभाग को 30 करोड़ की आय होती है.