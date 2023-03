मेष राशि : आज चंद्रमा मीन राशि में रहेगा यानी चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेगा. पार्टनर के कड़वे शब्दों से आपको ठेस पहुंच सकती है. हालाँकि, आप अपनी उच्च भावनात्मक रूप से मजबूती के कारण इस पर काबू पा सकते हैं. रोमांटिक बातें बाधाओं को तोड़ सकते हैं क्योंकि आप कुछ सुखद पल बिता सकते हैं. Horoscope 22 March 2023 . Aaj ka love Rashifal . Love Horoscope 22 March 2023 . Love Rashifal 22 March 2023 .

वृष राशि :

चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान है अर्थात चंद्रमा आपके एकादश भाव में रहेगा. ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव से आप अपने साथी को बेहतर तरीके से समझने का आनंद ले सकते हैं. आप प्यार की लौ को जलाए रहने के लिए बलिदान देना और समझौतावादी रवैया अपनाना चाह सकते हैं.

मिथुन राशि :

चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेगा, यानी चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ खुशमिजाज रहेंगे. आप उनके साथ मजेदार बातचीत भी शुरू कर सकते हैं. यह अंततः एक रोमांटिक शाम बिता सकते हैं.

कर्क राशि :

चंद्रमा आज मीन राशि में रहेगा, यानी चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेगा. शाम का समय जीवनसाथी के साथ बीतेगा और आप उनका भरपूर मनोरंजन करने का प्रयास करेंगे. अपने दिमाग का अनुसरण करने के बजाय आज आपको बस अपने दिल का पालन करना चाहिए.

सिंह राशि :

आज चंद्रमा मीन राशि में रहेगा यानी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेगा. आर्थिक मोर्चे पर दिन कुछ खास अनुकूल नहीं रहने वाला है. हो सके तो आज पैसे का निवेश करने से बचें, क्योंकि उनके माध्यम से आपको पैसा मिलने की संभावना नहीं है. आप अपने सहयोगियों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करने के बाद भी पृष्ठभूमि में रहना पसंद कर सकते हैं.

कन्या राशि :

आज चंद्रमा मीन राशि में रहेगा अर्थात चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेगा. घरेलू जिम्मेदारियां आज आपको चिंतित करेंगी. आप अपने पेशेवर सर्कल के माध्यम से अच्छा पैसा बनाने में सक्षम होंगे. आपके पार्टनर का भी आपकी आर्थिक प्रगति में योगदान रहेगा. आपको अपने पार्टनर पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है.

तुला राशि :

चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान है अर्थात चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेगा. आपको बहुप्रतीक्षित खाली समय मिलेगा जो आप अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे. आप अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने में सफल रहेंगे.

वृश्चिक राशि :

चंद्रमा आज मीन राशि में रहेगा यानी चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा. प्यार में आपकी मालकियत तब तक प्रोत्साहित होती है जब तक कि यह आपके प्रिय को पसंद है. आप उनके साथ मजेदार बातचीत भी शुरू कर सकते हैं. यह अंतत व एक रोमांटिक शाम बिता सकते हैं.

धनु राशि :

आज चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, यानी चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेगा. आपकी शाम जीवनसाथी को ख़ुश करने में गुज़रेगी. आप उनका भरपूर मनोरंजन करने का प्रयास करेंगे, समझौतावादी रवैया अपना सकते हैं.

मकर राशि :

आज चंद्रमा मीन राशि में रहेगा, यानी चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेगा. आपकी शाम आपके साथी के साथ, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रतिबद्धता के स्तर के बारे में कुछ गंभीर बातचीत के लिए रिजर्व रहेगी .

कुंभ राशि :

आज मीन राशि में रहेगा, यानी चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेगा. यह सबसे यादगार रोमांटिक रातों में से एक होने जा रही है. सुखी प्रेम जीवन सुनिश्चित करने के लिए एडजस्टमेंट महत्वपूर्ण होगा. आपको सलाह दी जाती है कि दूसरों की चिंताओं का ध्यान रखें.

मीन राशि :

चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेगा, यानी चंद्रमा आपके प्रथम भाव में रहेगा. रिश्तों के मोर्चे पर आपका पार्टनर काफी समझदार और दयालु रहेगा. आप सहयोगी रहेंगे और अपने प्रिय को ख़ुश रखना चाहेंगे. एक रोमांटिक रिश्ता रहेगा.

