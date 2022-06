.

महुआ झरे महुआ झरे पर कवासी लखमा ने किया गजब डांस Published on: 6 minutes ago

Koo_Logo Versions

Viral Video of Kawasi Lakhma in Dhamtari: छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का एक डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसमें वे छत्तीसगढ़ी गाने महुआ झरे.. महुआ झरे गाने पर जमकर झूम रहे हैं. उनके साथ विधायक संतराम नेताम और विक्रम मंडावी भी जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं. ये सभी शादी कार्यक्रम के रिसेप्शन में शामिल हुए थे. नगरी ब्लॉक के अमाली गांव में केशकाल से कांग्रेस विधायक संतराम नेताम के साले की शादी का रिसेप्शन प्रोग्राम था. जिसमें मंत्री कवासी लखमा समेत तमाम नेता शामिल हुए. लखमा ने पहले वर वधु को आशीर्वाद दिया. इसके बाद जैसे ही यहां महुआ झरे गाना शुरू हुआ, वे खुद को रोक नहीं पाए और गाने पर डांस करने लगे. उन्हें देखकर साथ में मौजूद बाकी लोग भी डांस करने लगे. (Kawasi Lakhma dancing on Mahua Jhare Mahua Jhare )