Published on: 42 minutes ago

जांजगीर चांपा: बोरवेल में गिरे राहुल साहू (Operation Rahul Sahu) तक पहुंचने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन को पांच दिन ( story of rescue operation of Rahul Sahu) से भी ज्यादा का समय लगा. करीब 106 घंटे से ज्यादा का समय राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन (Janjgir Champa Rahul Sahu rescue operation) में लगा. पांच दिनों में कैसे राहुल साहू का रेस्क्यू ऑपरेशन चला. कैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाले रखा. किस तरह से राहुल तक बोरवेल में टनल के जरिए बचाव दल (Rahul Sahu rescue operation story) पहुंचा. यह तस्वीरों और विजुअल से समझिए कैसे राहुल साहू तक पांच दिनों में इस ऑपरेशन को (rescue operation of Rahul Sahu in Janjgir Champa ) किया गया है. पूरे ऑपरेशन को आप 120 सेकेंड में तस्वीरों के माध्यम (Rahul Sahu rescue operation story in 120 seconds) से देख सकते हैं.