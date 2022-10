.

youth drama in kanker: कांकेर में युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा, घर की छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी Published on: 1 hours ago

कांकेर : जिले में शुक्रवार को एक जमीन पर से कब्जा हटाने के दौरान काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को (youth drama in kanker) मिला. जिले के दुर्गुकोंदल में जब आदिवासी समाज के गोंडवाना भवन निर्माण के लिए आरक्षित जमीन को खाली करवाने राजस्व अमले की टीम पहुंची तो कब्जाधारी युवक ने हंगामा खड़ा कर दिया. वह भी इस कदर कि राजस्व अमले के हाथ पांव फूल गए. कब्जाधारी युवक खुद के ऊपर मिट्टी तेल डालकर अपनी घर की दूसरी मंजिल पर चढ़ गया. आत्महत्या की धमकी देने लगा. दरअसल युवक मुन्ना सिन्हा ने उक्त शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा था. जिसे खाली करवाने उसे नोटिस भी दिया गया था. जबकि जमीन आदिवासी समाज के लिए आरक्षित की गई थी. कब्जा नहीं छोड़ने पर राजस्व अमले की टीम कब्जा हटाने पहुंची तो युवक खुद के शरीर पर मिट्टी तेल डालकर जमीन के नजदीक ही अपने घर के दूसरे माले पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा. High voltage drama of youth in Kanker