बीजापुर में पीडीएस चावल से भरा ट्रक बरसाती नाले में बहा Published on: 2 hours ago

Bijapur truck full of PDS rice washed away: बीजापुर में भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर है. इसी दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रक देखते ही देखते बरसाती नाले में पूरी तरह से डूब जा रहा है. हालांकि वाहन चालक ने खुद को सुरक्षित कर लिया. बताया जा रहा है कि बीजापुर जिले से पीडीएस राशन भरा ट्रक भोपालपटनम अनुविभाग के मेट्टूपल्ली गांव में बरसाती नाले में बह गया. घटना रविवार सुबह सात बजे की है. इसमें वाहन चालक की लापरवाही भी सामने आ रही है. घटना की जानकारी मिलते ही जिला व पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. एसडीएम, तहसीलदार व खाद्य विभाग के अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए हैं. बारिश के कारण आवापल्ली, भोपाल पटनम, बीजापुर समेत भैरमगढ़ मे काई नदी नाले उफान पर हैं. (truck washed away in drain in bijapur)