.

Farmers Tractor Rally in Raipur: नवा रायपुर में प्रभावित किसानों ने 5000 ट्रैक्टरों की निकाली रैली Published on: 33 minutes ago



Tractor rally of thousands of farmers in Nava Raipur: गणतंत्र दिवस पर नवा रायपुर के प्रभावित हजारों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली. (tractor rally of farmers on republic day in raipur)27 गांवों के लगभग 15 हजार प्रभावित किसानों ने 5000 ट्रैक्टर में रैली निकाली. नवा रायपुर के प्रभावित किसान 3 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं. ट्रैक्टर रैली प्रदर्शनस्थल से होते हुए नवा रायपुर स्थित सभी विभागों और अधिकारियों के निवास स्थल होते हुए वापस धरना स्थल पहुंची.