.

कोंडागांव में फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील Published on: 4 minutes ago

Koo_Logo Versions

कोंडागांव : बस्तर के कई क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामलों को लेकर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं. Violence over conversion in Bastar 1 जनवरी 2023 को साल के पहले दिन कोंडागांव थाना कोतवाली के पास एक सब इंस्पेक्टर को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटने की कोशिश की. 2 जनवरी 2023 को नारायणपुर में धर्मांतरण मामले को लेकर एक बड़े आंदोलन में नारायणपुर पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार का सिर फोड़ा गया. इस घटना में कई पुलिस जवानों को ग्रामीणों ने पीटा. कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले में लगातार धर्मांतरण के मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई Tension over conversion in Kondagaon है. जिसमें आए दिन मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोंडागांव जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला. Flag march in Kondagaon पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने लोगों से अपील की है कि जिले में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें.