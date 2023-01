.

रोड पर तलवार से केक काटकर मना रहे थे जन्मदिन, पुलिस ने पहुंचाया हवालात Published on: 34 minutes ago

बिलासपुर सिविल लाइन क्षेत्र में सड़क पर तलवार से केक काटकर जन्मदिन मना रहे युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. Celebrating birthday by cutting cake with sword सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अमेरी में देर शाम लखन पात्रे अमेरी खोली परा फाटक के पास अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोहे के तलवार से केक काटकर जन्मदिन मना रहा था. cutting cake with sword on the road सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची. bilaspur police arrested yuth पुलिस ने तत्काल तीनों को गिरफ्तार किया. सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने लोगों से अपील किया है कि "रोड पर जन्मदिन ना मनाएं और ना ही केक काटें. जन्मदिन घरों पर मनाएं या फिर आमजन को परेशानी न हो, ऐसी जगह में सेलिब्रेट करें."