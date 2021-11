सूरजपुर: ग्राम करौटी के पास कार व बाइक की जोरदार टक्कर (Car and bike collision) हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार मुकेश देवांगन व अमृत लाल देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा किशोर अंशु देवांगन गम्भीर रूप से घायल हो गया. घायल किशोर को भैयाथान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. बाइक सवार रैसरा से अपने घर दवना आ रहे थे.

तभी करौटी के पास यह हादसा हो गया. देखते ही देखते ग्रामीणों ने घटना स्थल के रोड पर शव को रखकर चक्काजाम कर दिया. भैयाथान तहसीलदार ओपी सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतकों के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि (immediate assistance to the families of the deceased) 50 हजार रुपए के अलावा दोषी वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया. तब कहीं जाकर लोग शांत हुए.