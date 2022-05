सूरजपुर : चांदनी बिहारपुर पुलिस ने डेढ़ साल पहले लापता युवती की गुत्थी सुलझा ली है. इस केस में पिछले डेढ़ से एक गरीब मां कानून से अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगा रही थी. कई पुलिस के अफसर आए और गए. लेकिन हर किसी ने सिर्फ लापता बेटी को ढूंढने की बात कहकर मां को थाने से चलता कर दिया. जब बेटी को लापता हुए डेढ़ साल का वक्त बीत गया तो मां ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई. जिसके बाद पुलिस ने नए सिरे से मामले की जांच की और जो परिणाम आया उसे देखकर लोग (Missing girl body found in Surajpur ) सिहर उठे.

क्या था पूरा मामला : बिहारपुर की 21 वर्षीय सोनी साहू नाम की लड़की का गांव के ही तीरथ यादव नाम के युवक से प्रेम संबंध था. लेकिन इसी बीच सोनी साहू की मां ने उसका रिश्ता कहीं और करा दिया. मां को लगा कि अब बेटी अपने ससुराल में खुश होगी. लेकिन शादी के बाद भी तीरथ और सोनी का मिलना जुलना जारी था. इसी बीच तीरथ ने सोनी को अपने साथ चलने के लिए मना लिया. सोनी शादीशुदा थी इसलिए उसने भी मौका देखकर भागने का मन बना लिया.

प्रेमी ने प्रेमिका को भगाया : तीरथ यादव ने सोनी साहू को अपनी बातों में फंसाकर एक दिन तय किया कि दोनों अब भाग जाएंगे. वो दिन भी आ गया. करीब डेढ़ साल पहले सोनी कुछ पैसे लेकर तीरथ से साथ भाग गई. इधर सोनी के ससुराल पक्ष और मां ने थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि तीरथ ही वो लड़का हो सकता है जिसके साथ सोनी भागी (Lover killed married girlfriend in Surajpur ) है.

मां ने थाने के लगाए चक्कर : पुलिस ने इस केस को हल्के में लिया और समझा कि युवती किसी लड़के के साथ भाग गई होगी. लेकिन सोनी की मां ने आखिरकार समय बीतने के बाद उस लड़के पर शक जाहिर किया जिसके साथ सोनी का प्रेम प्रसंग था. सोनी की मां ने पुलिस को बताया कि कुछ समय के लिए तीरथ गांव में नहीं था. लेकिन कुछ महीनों बाद वो लौट आया. वो कहां गया था इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है. हो ना हो सोनी के बारे में तीरथ को पता है.

पुलिस ने शक के बिना पर तीरथ को उठाया : पुलिस को इस मामले में थोड़ा संदेह हुआ और तुरंत एसपी को इस बारे में सूचना दी गई. एसपी के निर्देश पर टीआई और थानेदार ने मामले की दोबारा जांच करनी शुरु की. जिसमे तीरथ को थाने में बिठाया गया. तीरथ से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया. जो राज उसने खोला उसे सुनने के लोगों की रूह कांप (After a year and a half ground excreted the corpse ) उठी.

सोनी को गाड़ दिया जमीन में : तीरथ ने पुलिस को बताया कि वो सोनी को लेकर भागा और कुछ महीने तक दोनों साथ रहने लगे. दो महीनों तक सबकुछ सामान्य रहा. लेकिन जनवरी 2021 को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. 2 जनवरी 2021 को इसी झगड़े के कारण तीरथ ने सोनी की हत्या कर (Lover killed married girlfriend in Surajpur) दी. इसके बाद जंगल में एक जगह देखकर शाम को शव दफना आया. तीरथ की निशान देही पर जंगल से डेढ़ वर्ष पुराना शव बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि तीरथ ने सोनी की हत्या क्यों की और इसमे कौन-कौन शामिल था.