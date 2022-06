सरगुजा : मैनपाट में तिब्बती समुदाय के धार्मिक स्थल मठ के मुख्य द्वार पर चिपकाए गए धमकी भरे पर्चे से सनसनी फैल (panic in the Tibetan society of Mainpat) गई है. बड़ी बात यह है कि जिस मठ में लामा निवास करते हैं उसके ही मुख्य द्वार पर तिब्बतियों भारत छोड़ो, रोहिंग्या मुसलमानों का हत्यारा भारत छोड़ो जैसी धमकियां (Tibetan camps of Surguja) लिखी गई है.







तिब्बती मठ के बाहर पर्चे मिलने से हड़कंप: धमकी भरे पर्चे मिलने के बाद मैनपाट के तिब्बती समाज में दहशत का माहौल (Threatening pamphlets found in Sarguja Mainpat Tibetan camps) है. धर्म गुरुओं की तरफ से पुलिस में इसकी शिकायत की गई है. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों की माने तो यह असामाजिक तत्वों (Panic over threatening pamphlets in Tibetan camps) का काम है.

तिब्बती कैंप नंबर दो की घटना: मैनपाट में तिब्बतियों को शरणार्थी के रूप में बसाया गया है. तिब्बती यहां व्यवसाय के साथ ही खेतीबाड़ी भी करते हैं. तिब्बतियों द्वारा यहां विभिन्न क्षेत्रों अपने धार्मिक मठ बनाए गए हैं. रोपाखार में टाइगर प्वाइंट जाने वाले रास्ते में तिब्बतियों का कैम्प नंबर दो है. सरगुजा के मठ में तिब्बतियों के लामा (Sarguja Mainpat Tibetan camps) रहते हैं. इसी के गेट पर यह पर्चा चिपका मिला है.



तिब्बती लोगों में डर का माहौल: मंगलवार की सुबह जब तिब्बती समाज के लोग सोकर उठे तो उनकी नजर कैम्प के मुख्य द्वार पर चस्पा किए गए धमकी भरे पर्चों पर पडी. इन पर्चियों में तिब्बतियों भारत छोड़ो वरना अंजाम भुगतो, रोहिंग्या मुसलमानों का हत्यारा बौद्ध भिक्षु अशीन विराथु (Buddhist Monk Ashin Wirathu) भारत छोड़ो जैसी धमकियां लिखी गई है. इन धमकियों के बाद तिब्बती समाज के लोगों में दहशत का माहौल है. तिब्बती समाज के लोगों ने आज इस मामले की की शिकायत पुलिस से की है. जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल सभी धमकी भरे पर्चों को जब्त कर लिया गया है.







असामाजिक तत्व की शरारत और जमीन विवाद के एंगल से भी पुलिस कर रही जांच: इस घटना के पीछे असामाजिक तत्वों का काम माना जा रहा है. वहीं इस मामले को भूमि विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है. तिब्बतियों को बड़े पैमाने पर मैनपाट में जमीन दी गई है. जबकि यहां जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार चरम पर है. मैनपाट में जमीन पर अवैध कब्जे का भी खेल चल रहा है. पुलिस द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की बात कही जा रही है. इस मामले में सरगुजा के एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला ने कहा कि "घटना की जानकारी मिली है. सभी पोस्टर को जब्त किया गया है और घटना की जांच जारी है. यह असामाजिक तत्वों का काम हो सकता है. जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी"