सरगुजा : अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज (Ambikapur Medical College) में बीते शनिवार को हुई 7 नवजात शिशुओं की मौत (7 newborn died earlier) का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में मंगलवार को एक नवजात शिशु की मौत (Today another newborn died here) हो गई. इसके अलावा यहां अभी और 5 नवजात शिशुओं की स्थिति गंभीर (condition of five newborns critical) बनी हुई है, जिनमें से 2 वेंटिलेटर (Two newborns are on ventilator) पर हैं.

एक दिन पहले ही मंत्री और प्रभारी मंत्री ने किया था निरीक्षण

बता दें कि बीते शनिवार को ही अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 7 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सरगुजा प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक दिन पहले ही एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया था. इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक भी की गई थी और पूरे मामले की समीक्षा भी की गई थी.

7 नवजात की मौत मामले में टीम ने किया निरीक्षण, ले गई जांच रिपोर्ट

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल में 7 बच्चों की मौत के मामले में तीन सदस्यीय टीम ने अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया. रविवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली से ही टीम भेजने के निर्देश दिये थे. रविवार शाम मंत्री दिल्ली से अम्बिकापुर पहुंचे और शासन के निर्देश पर उसी रात टीम भी अम्बिकापुर पहुचं गई. लेकिन टीम के आने की जानकारी किसी को नहीं हुई. बेहद कम समय में टीम जांच कर वापस लौट गई. इस दौरान टीम ने बच्चों की मौत का कारण, व्यवस्थाओं के संबंध में चिकित्सकों, एचओडी, नोडल अधिकारी और वहां भर्ती बच्चों के परिजनों से भी पूछताछ की. टीम अपनी जांच के बाद बंद लिफाफे में रिपोर्ट लेकर लौट गई है. अब इस रिपोर्ट को डीएमई के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन टीम को यहां क्या कमियां मिलीं इस बाबत कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है.