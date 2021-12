राजनांदगांवः बसंतपुर थाना क्षेत्र के गंज मंडी बसंतपुर के ज्वेलरी शॉप में चोरी (Theft in the jewelery shop of Ganj Mandi Basantpur) हो गई थी. अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था. उन्होंने 18-19 दिसंबर की रात ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी पर ही हाथ साफ कर दिया था. पुलिस ने चोरी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें तीन नाबालिगों ने गोवा घूमने जाने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया. करीब चार किलो चांदी की जेवरात के साथ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया. गंज मंडी बसंतपुर में चोरी का खुलासा (Disclosure of theft in Ganj Mandi Basantpur) एडिशनल एसपी शहर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया.

राजनांदगांव में चार चोर गिरफ्तार

शहर के बसंतपुर गंज मंडी लाइन में एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने चोरी की घटना को दिया. ज्वेलरी शॉप के संचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर चारों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर चांदी के जेवर बरामद (silver jewelery recovered) किया गया. घटना के संबंध में जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि नए साल में गोवा घूमने जाने के लिए चोरी की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया था ताकि इस जेवर को बेचकर गोवा जा सकें.

नए साल पर मौज-मस्ती की थी तैयारी

अधिकारियों ने बताया कि चोरों की कोशिश थी की जेवर बेच कर नए साल पर घूमें और मौज-मस्ती कर सकें. हत्थे चढ़े आरोपी पहले भी चोरी की घटना में जेल जा चुके हैं. इनके खिलाफ आपराधिक मामला शहर के अलग-अलग थानों में दर्ज है. गिरफ्तार आरोपियों में तीन नाबालिग हैं. चोरी के सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि चोरी के पैसे से अय्याशी करना आरोपियों की आदत है. इसी पैसे से वह गोवा घूमने जाने वाले थे. वहां इस पैसे का उपयोग अपनी मौज-मस्ती में करने वाले थे. इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.