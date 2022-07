रायपुर: श्रावण यानी सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना कहलाता है. इस माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. पूरे महीने मंदिरों और शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना होती है. सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को है. सावन के हर सोमवार विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करेंगे तो किसी भी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं. श्रावण का तीसरा सोमवार अत्यंत शुभ है.

कैसे करें सावन सोमवार का व्रत (Sawan somwar 2022) : सावन के तीसरे सोमवार को सबसे पहले प्रातःकाल या प्रदोष काल में स्नान (Worship Lord Shiva on the third Monday of Sawan) करने के बाद शिव मंदिर जाएं. घर से जल पात्र में जल लेकर जाएं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें इसके बाद शिव मंदिर में शिव मंत्र का 108 बार जाप करें. दिनभर व्रत रखें उसके बाद फलाहार करें (Lord Bholenath Worship vidhi) और भगवान भोलेनाथ की आरती करें.

भगवान भोलेनाथ की पूजा ऐसे करें