रायपुर/नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. कांग्रेस की ओर से यूपी में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi in UP assembly Elections) ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली है. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया (Bhupesh Baghel senior observer from Congress in UP assembly election) गया है. पर्यवेक्षक बनने के बाद से सीएम बघेल ने यूपी में कई सभाएं की है.

बीजेपी तानाशाहों की पार्टी- सीएम बघेल

बुधवार को सीएम बघेल ने ताबड़तोड़ तीन बयान देकर यूपी विधानसभा चुनाव में सरगर्मी पैदा कर दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन में उत्तर प्रदेश के लोग डर के साये में (Uttar Pradesh lives in fear under BJP rule) जी रहे हैं. क्योंकि यह तानाशाहों की पार्टी है (BJP is a Party of Dictators). यहां विरोध के रुप में उठने वाले आवाजों को दबा दिया जाता है. उन्होंने बीजेपी पर गंभार आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है. सरकार ने सिर्फ मजहब के आधार पर लोगों को बाटने की कोशिश की है.

'कांग्रेस इकलौती पार्टी जो बीजेपी से लड़ रही'

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) में उत्तरप्रदेश में कांग्रेस इकलौती पार्टी है, जो सत्तारूढ़ बीजेपी (Congress only party fighting against ruling BJP in Uttar Pradesh) के खिलाफ लड़ रही है. सपा, बसपा भाजपा के पक्ष में समझौता करते दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि दो अन्य विपक्षी दल... समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भाजपा के पक्ष में समझौता कर लिया है.

'मोदी सरकार से किसानों का विश्वास हुआ खत्म'

सीएम बघेल ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का मोदी सरकार का फैसला एक राजनीतिक कदम है. बघेल यहीं नहीं रुके उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार पर से किसानों का भरोसा उठ गया है. कृषि कानून वापस लेने का फैसला भाजपा को किसान हितैषी (Farm Laws Back cannot make BJP a farmer friendly Party) पार्टी नहीं बना सकता. कृषि कानूनों की वापसी पर उन्होंने कहा कि, इस कदम से साफ होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार पर से किसानों का भरोसा खत्म हो गया है.