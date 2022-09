Nitin Lawrence complaint Jabalpur Bishop PC Singh छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता नितिन लॉरेंस की शिकायत पर जबलपुर के बिशप पीसी सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है PC Singh underworld connection exposed. EOW और अन्य एजेंसियों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि बिशप पीसी सिंह ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे रियाज भाटी से जिमखाना की डील की. बिशप पीसी सिंह पर अंडरवर्ल्ड से संबंध के आरोप भी लग रहे हैं. जांच ऐजेंसियों ने बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा कस दिया है. PC singh mumbai gymkhana deal with riyaz bhati

road accident in janjgir champa.जांजगीर चांपा में सड़क हादसा हुआ है. रविवार को एक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई Youth dies in road accident. बाइक सवार युवक को एक हाईवा ट्रक ने टक्कर मार दी. दुर्घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई. उसके बाद लोगों ने बिलासपुर शिवरीनारायण रोड को जाम कर दिया. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सड़क को खाली कराया.truck hit bike rider in janjgir champa

रायपुर के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के अमलीडीह इलाके में महिला ने पति की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मृतक अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर रहा था. जिसकी वजह से पति ने घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं. इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है.

sarpanch couple died in road accident: बेमेतरा के नगपुरा प्रतापपुर मार्ग पर सड़क हादसे में महिला सरपंच और उसके पति की मौत हो गई. रायपुर में सरपंच संघ के महाप्रदर्शन से वापस लौटने के दौरान दोनों डीजे गाड़ी की चपेट में आ गए. जिससे अस्पताल ले जाने के दौरान दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद बेमेतरा सरपंच संघ आक्रोशित है. शव रखकर चक्काजाम किया गया है. Sarpanch dies in road accident in Bemetara

ganesh visarjan 2022 रायपुर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया. ग्यारह दिनों तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना के बाद अब रायपुर में गणेश विसर्जन का दौर जारी है ganpati visarjan in raipur. रायपुर में धूमधाम से बप्पा को विदाई दी जा रही है. रंग गुलाल के साथ महादेव घाट पर गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया गया. रायपुर में लाखेनगर के शिवगणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया.

बालोद में शिक्षक पर युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप का आरोप लगा है. लड़की के परिजनों ने शिक्षक की जमकर धुनाई कर दी. यह मामला पुलिस तक पहुंचा है. पुलिस जांच कर रही है.

चिरमिरी बड़ा बाजार स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है. गर्भवती महिला की गलत ब्लड रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमा शांत है.

रायपुर से पुलिसकर्मी की पिटाई की सूचना मिली है. भाजयुमो तेलीबांधा मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, मंडल महामंत्री प्रेम कुर्रे, मनीष कुर्रे समेत आधा दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है. इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है.

दंतेवाड़ा में मनवा ढाबा में स्व सहायता समूह की दीदियों के हाथ से बने भोजन का कलेक्टर और सीइओ ने स्वाद चखा है. जिसे लेकर स्व सहायता समूह की दीदियों में काफी उत्साहित दिखीं. कलेक्टर और सीईओ ने काम को लेकर सराहना की.

जाको राखे साइयां मार सके न कोई. यह कहावत तो आपने अक्सर सुनी होगी. कांकेर में यह कहावत सच साबित हुई है. कांकेर जिले के अन्तागढ़ में एक कार अनियंत्रित होकर एक बाइक को ठोकर मार दी, बाइक के परखच्चे उड़ गए. (car hit bike in Kanker) कार आगे जा कर पलट गई लेकिन दोनों चालको को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों को घटना के बाद जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाइक सवार सही-सलामत बच जाएगा, लेकिन टक्कर के बाद जब वह उठ खड़ा हुआ तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. accident Video in Kanker Antagarh

