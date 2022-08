रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में 17 अगस्त को द जंगल रंबल बॉक्सिंग इवेंट (रंबल इन द जंगल) होने जा रहा (the jungle rumble boxing competition) है. इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के स्टार बॉक्सर विजेंदर सिंह बॉक्सिंग रिंग में पंच लगाते नजर (boxer Vijender Singh will fight Eliasu Sulley) आएंगे. इस प्रतियोगिता की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस इवेंट को छत्तीसगढ़ सरकार आयोजित (the jungle rumble boxing competition organized in raipur) कर रही है.

हर देश का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, जो कि उसकी कहानी को बयां करता है. भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे आज 'तिरंगा' भी कहा जाता (har ghar tiranga Campaign ) है कि कहानी भी बड़ी रोचक (har ghar tiranga Campaign in chhattisgarh ) है. अपने वर्तमान रूप में आने से पहले भारत के ध्वज ने 6 बार अपना रंग रूप (Indian tiranga has changed its color six times)बदला.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट ‘द जंगल रंबल’ के आयोजक मंडल ने सौजन्य मुलाकात की. आयोजकों ने मुख्यमंत्री ‘द जंगल रंबल’ प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट का पहला टिकट भेंट किया. उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ‘द जंगल रंबल’ प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट का आयोजन 17 अगस्त को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया (CM Bhupesh Baghel got first ticket for boxing match) जाएगा. बॉक्सिंग फाइट में ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह (Olympic medalist boxer Vijender Singh) घाना के बॉक्सर इलिआसु सुले (Ghanaian boxer Iliasu Sule)से मुकाबला करेंगे.

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा इंदिरा स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड हल्की बारिश में ही दलदल बन गया है. पहली ही बारिश में प्रशासन के करप्शन की पोल खुल गई है, जिसको लेकर अब भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने लगी है और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही (Bastar Indira Stadium Football Ground became swamp in early rains) है.

दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप किंग कोबरा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मौजूद हैं. पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में खास तौर पर जिले के लेमरू क्षेत्र में किंग कोबरा को देखा और रेस्क्यू भी किया गया. वन विभाग इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष योजना भी तैयार कर रहा है. इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है. नागपंचमी पर आपको बताते हैं किंग कोबरा लोगों के लिए जितना खतरनाक है उतना ही ये पर्यावरण के लिए जरूरी भी है. साथ ही ये भी कि कोबरा और किंग कोबरा में क्या अंतर हैं. (Nag Panchami 2022 )

जांजगीर चांपा जिले में पुलिस पर अवैध उगाही के लिए मारपीट का गंभीर आरोप लगने के बाद आरोपी आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है. भीम रेजीमेंट और पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे ने एसपी कार्यालय पहुंच कर मामले की शिकायत की थी. दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी. विधायक अपने साथ पीड़ित परिवार और घायल आदिवासी युवकों को भी लेकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने पहुंचे थे. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए थे. (Janjgir Champa Constable suspended)

कोरबा के जमनीपाली में लकड़ी के अवैध परिवहन को लेकर बीजेपी नेता और वन कर्मियों के बीच घमासान मचा हुआ है. 28 जुलाई को वन विभाग के बीएफओ हरिनारायण बंजारे और बीजेपी नेता झामलाल साहू के बीच मारपीट भी हुई (Case of illegal transportation of wood in Korba) है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बालोद जिले के अमोरा गांव की एक 12 वर्षीय बच्ची आंगनबाड़ी जाते समय बचपन में गिर गई थी. भिलाई के एक निजी अस्पताल में बच्ची के सिर का ऑपरेशन किया गया. इलाज के दौरान बच्ची के आंखों की रोशनी चली (girl blind during treatment in Balod) गई. आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए भी इलाज में खत्म हो गए. जब बालिका अपने पिता के साथ कलेक्टर के पास पहुंची तो कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं के तहत बेहतर इलाज का आश्वासन दिया. इसके साथ ही इलाज शुरू किया (Administration will get treatment for blind girl in Balod)गया.

कोरबा जिले के पुलिस लाइन में मंगलवार को बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी (IG flagged off Nijat Rath in Korba) पहुंचे. यहां उन्होंने कोरबा के एसपी संतोष सिंह द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत जागरूकता के लिए एक निजात रथ को रवाना किया. साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए. एक प्रश्न के जवाब में आईजी ने कहा कि '' परीक्षा परिणाम आने के बाद हमे बच्चों की ठीक तरह से काउंसलिंग करनी होगी.माता-पिता और शिक्षकों को रखना होगा. हाल फिलहाल में कोरबा जिले में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी है. खासतौर पर युवतियों में ये प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई है. परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी बच्चों के आत्महत्या की घटनाएं सामने आई.''

बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मालीघोरी के समीप जुझारा नाला में एक भीषण सड़क हादसा हुआ (Father son died in road accident in Balod) है. जहां पर घटनास्थल में ही पिता समेत 4 वर्षीय मासूम बेटे की मृत्यु हो (balod accident ) गई. जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने बताया कि '' दुर्घटना ट्रक की ठोकर से हुई है. वहीं मृतक लोकेश तिवारी अपने पुत्र लक्ष्य तिवारी को बालोद स्कूल से वापस लेकर अपने घर लौट रहा (balod news )था.

