रायपुर: रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में 17 अगस्त को द जंगल रंबल बॉक्सिंग इवेंट (रंबल इन द जंगल) होने जा रहा (the jungle rumble boxing competition) है. इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के स्टार बॉक्सर विजेंदर सिंह बॉक्सिंग रिंग में पंच लगाते नजर (boxer Vijender Singh will fight Eliasu Sulley) आएंगे. इस प्रतियोगिता की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस इवेंट को छत्तीसगढ़ सरकार आयोजित (the jungle rumble boxing competition organized in raipur) कर रही है.

बॉक्सर विजेंदर ने सुले का बॉक्सिंग अभियान रोकने का दावा किया: पर्पल गोट स्पोर्ट्स्टेनमेंट एलएलपी की तरफ से आयोजित यह मुकाबला रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में होगा. विजेंदर ने बयान में कहा कि" मैं इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हूं. मैंने इसके लिए कड़ा अभ्यास किया है और यह जीत की राह पर लौटने का शानदार मौका होगा. मैं एलियासु सुले के खिलाफ रिंग में लौटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता. मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं. मुझे विश्वास है कि मैं उसके विजय अभियान पर रोक लगा (vijender singh in rumble in the jungle) दूंगा".

सुले ने की है लगातार जीत दर्ज: एलियासु सुले बॉक्सिंग के पेशेवर मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं. सुले का आठ मुकाबलों में शत प्रतिशत नॉकआउट रिकॉर्ड रहा है. सुले अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. उधर बॉक्सर विजेंदर ने सुले को पटखनी देने का दावा किया है. द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कई और बॉक्सर भी अपना दम दिखाते नजर आएंगे. जिन बॉक्सरों का मुकाबला तय किया गया है उनमें फैजान अनवर, सचिन नौटियाल, कार्तिक सतीश कुमार, आशीष शर्मा, गुरप्रीत सिंह और शेखोम रेबाल्डो हैं. छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग का यह अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला होगा.

मुकाबले को लेकर विजेंदर सिंह ने जताई खुशी: विजेंदर सिंह ने इस मुकाबले को लेकर खुशी जताई है. उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद अदा किया है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन को छत्तीसगढ़ में आयोजित करवाने के लिए मैं सीएम भूपेश बघेल का आभारी हूं. यह चैंपियनशिप छत्तीसगढ़ के लोगों को खेल से परिचित कराने का शानदार अवसर साबित होगा. इससे बॉक्सिंग की नई पीढ़ी को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी."