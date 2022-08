आखिरकार रविवार को नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया. दोपहर में ठीक 2:30 बजे विस्फोट किया गया, जिसके बाद नौ सेकेंड के भीतर 40 मंजिला इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं. इसमें 3700 किलो बारूद का उपयोग किया गया था,

Accident in Koriya Ramdaha Falls कोरिया के रमदहा जलप्रपात में छह लोग डूब गए. जिसमें दो शव बरामद किए गए हैं. जबकि बाकी चार लोगों की तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि सभी लोग यहां पिकनिक मनाने आए थे तभी हादसा हुआ. इस घटना में एक युवती को जिंदा बाहर निकाला गया है. सभी लोग मध्यप्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले बताए जा रहे हैं. सभी पिकनिक मनाने रमदहा जलप्रपात पहुंचे थे.

gaurela pendra marwahi news गौरेला पेंड्रा मरवाही में मातम पसरा है. यहां के पथरी गांव के तालाब में हादसा हुआ है. तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई. सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं.children died drowning in pond of Pathri village

रायपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम सांझ का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम 26 और 27 अगस्त तक आयोजित किया गया. प्रदेश भर के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. सांस्कृतिक कार्यक्रम सांझ के माध्यम से थर्ड जेंडर के लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री कहते नजर आ रहे है कि सरकार के पास धन नहीं है. कैसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एचआरए मिलेगा. उन्होंने कहा कि नरवा गरवा घुरवा और गोबर ज्यादा हो गया.

अंबिकापुर शहर में आफत की बारिश से 15 मकान तबाह हो गए है. मौके पर अधिकारी और नगर निगम मेयर पहुंचकर जायजा लिया. वहीं कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इन प्रभावितों का मुआवजा प्रकरण नहीं बन पाया है. हड़ताल के बाद ही मुआवजे की कार्रवाई आगे बढ़ पायेगी.

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 2 और मरीजों की मौत हो गई. अबतक प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 9 लोगों की मौत हो चुकी है. स्वाइन फ्लू के 16 नए केस मिले हैं. swine flu death in chhattisgarh

raipur crime news छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि अधिकांश क्राइम की घटनाओं में नाबालिग भी शामिल हैं. रायपुर पुलिस ने ऐसे कई मामलों का खुलासा किया है. जिसमें आरोपी नाबालिग हैं. ऐसी ही एक घटना रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है Attack from Tangiya in Raipur Telibandha . यहां सुभाष नगर में आरोपी ने पांच सौ रुपये के लिए पीड़ित पर टंगिया से हमला किया है. पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया है Attack on five hundred rupees dispute.

भिलाई में गणेश उत्सव इस साल काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी सेक्टर 2 गणेश पंडाल काफी अलग हटकर और खास रहने वाला है. इस बार न्यूज थीम गणेश पंडाल तैयार किया जा रहा है. 3000 क्विंटल न्यूज पेपर से बने इस पंडाल में सिद्दी विनायक और मां दुर्गा के दर्शन होंगे.

All India Mayors Council raipur रायपुर में ऑल इंडिया मेयर काउंसिल मीट में आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर के मेयर बी वाय रामैया भी पहुंचे. ETV भारत से खास चर्चा में उन्होंने रायपुर में निगम की तरफ से किए जा रहे कामों की तारीफ की. साथ ही कहा कि पहले कर्नूल स्वच्छता रैंकिंग में 197 नंबर पर था लेकिन हमारी सरकार आने के बाद रैंकिंग में 71वें नंबर पर है. Kurnool Mayor B Y Ramaiah in Raipur

