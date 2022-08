Tricolor hoisted first time after independence in Chandameta बस्तर में अब नक्सलियों के खौफ को ग्रामीण मात दे रहे हैं. इसकी बानगी बस्तर का चांदामेटा गांव है. यहां आजादी के 75 साल बाद पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया है. चांदामेटा गांव में ग्रामीणों ने आजादी का जश्न मनाया. नक्सलगढ़ में पहली बार शान से तिरंगा फहराया गया. ईटीवी भारत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चांदामेटा गांव में पहुंचा और लोगों से बात की.Chandameta of Bastar

देश आज आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. राजधानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी, Ramoji Film City में ध्वजारोहण किया गया. रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी.

कांकेर के पखांजूर में मकान ढहने से पांच लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया है. परिवार रविवार रात खाना खाने के बाद सोया लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात साबित होगी. जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवार ढह गई जिससे माता पिता और तीन बेटियों की असमय मौत हो गई. घटनास्थल पर जिला प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पा रही है. क्योंकि नदी नाले उफान पर है जिसकी वजह से वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा है. जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद मांगी थी. लेकिन बारिश होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है.

कोरबा जिले में स्वतंत्रता दिवस (azadi ka amrit mahotsav) के मुख्य कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ध्वजारोहण (Minister Jaisingh Agarwal hoisted the flag in Korba) किया. इस दौरान कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद, कलेक्टर संजीव झा और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह मौजूद (Independence Day Celebrations in Korba) रहे. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने राष्ट्रध्वज फहराया उसके बाद परेड निरीक्षण कर सलामी (Indian Independence Day) ली.

कोरबा में युवाओं ने सबसे ऊंचा तिरंगा फहराकर आजादी का पर्व मनाया है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया. यहां हर घर में तिरंगा झंडा फहराया गया और तिरंगा यात्रा निकाली गई. आजादी के जश्न में रायपुरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. यहां छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन और रायपुर मोटर मर्चेंट एसोसिएशन ने तिरंगा यात्रा निकाली.

कोरिया के झुमका डैम के बीचों बीच तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया.

विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ध्वजारोहण किया. विधायक केके ध्रुव सहित कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया.

75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्तदाता समूह द्वारा रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया.

