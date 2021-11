रायपुरः छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के रायपुर (Raipur) में नीट 2021 (Neet 2021) परीक्षा (Examination) के परिणाम घोषित हो चुके हैं. राजधानी के महादेव घाट (Mahadev Ghat) निवासी शिवांक पटेल (Shivank Patel)ने देश भर में 144 रैंक (144 rank) हासिल किया है. दरअसल, शिवांग को 720 नंबर में 700 नंबर प्राप्त हुआ है. शिवांक को बायो में 360 में 360 नंबर मिले जबकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में 170 में 170 नंबर मिले हैं.

शिवांक पटेल ने नीट परीक्षा में हासिल किया 144 रैक

वहीं, ईटीवी भारत ने शिवांक की हौसला अफजाई करते हुए उससे खास बातचीत की. सवाल जवाब में जानिए शिवांक ने अपने सफलता को लेकर क्या कहा....

सवालः शिवांग देश में आपका 144 रैक आया है, आप कैसा महससू कर रहे हैं?

जवाब: बहुत अच्छा लग रहा है. जितनी मेहनत से एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट मिला है. नेट की परीक्षा में सफलता मिली. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यह मेरा पहला टाइम पर था. इसी साल मैंने 12वीं की परीक्षा पास की है.

सवाल: 12वीं बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई और नीट की परीक्षा की तैयारी आपने कैसे की?

जवाब: 12वीं की तैयारी भी चल रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद था. उस दौरान जो समय मिला उसे नीट की तैयारी में लगाया. मैने छत्तीसगढ़ बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी है.

सवाल: आपने नीट परीक्षा की तैयारी कैसे की?

जवाब: नीट परीक्षा का गाइडेंस कोचिंग से मिला तो वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट की तैयारी की. फरवरी 2021 से मैंने पैसे देना शुरू किया. 12 सितंबर को नेट की परीक्षा थी. तब तक मैंने 200 से ज्यादा टेस्ट दे दिए थे और उन टेस्ट का मिनट टेबल भी बना कर रखा. कौन से देश में कितने नंबर मिले है और सभी चीजों को मैंने नोट डाउन किया था. जिस टेस्ट में मुझे कम मार्क्स मिले, उसकी मैंने अच्छे से तैयारी की है और इससे मुझे बहुत फायदा मिला.

सवाल: आपके सोशल मीडिया इस्तेमाल का समय क्या है? आप किस वक्त इसे इस्तेमाल करते हैं?

जवाब: मैं पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से दूर था लेकिन मैं यूट्यूब, व्हाट्सएप इस्तेमाल करता था. बाकी सोशल मीडिया मैंने 12 सितंबर नेट की परीक्षा देने के बाद से शुरू किया है.

सवाल: स्पोर्ट्स में आपकी क्या रुचि है?

जवाब: मैं आउटडोर स्पोर्ट्स कम खेलता हूं लेकिन मुझे चेस खेलना पसंद है. पढ़ाई का मन नहीं करता था तब मैं चेस खेला करता था. कभी ऑनलाइन कभी पापा के साथ.

सवाल: इसके अलावा आपने कौन-कौन से एग्जाम दिए है?

जवाब: मैन KBPY की परीक्षा में देशभर में 704रैक हासिल किया था. नेक्स्ट एग्जाम होता है. उसमें आल इंडिया रैक 28 थी. अभी नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 144 मिली है.

सावाल: आगे आपका क्या लक्ष्य है?

जवाब: 700 नम्बर लाने के बाद भी इस बार टॉप का मिलने का चांस कम है लेकिन अच्छी कॉलेज मिलने की उम्मीद है. मुझे neet-pg करना है और मेरा लक्ष्य है कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनूं. मस्तिष्क को जानने में बहुत रुचि है. इसलिए मैं न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं.

सवाल: परिवार का सपोर्ट कैसा रहा?

जवाब: मुझे परिवार का बहुत सपोर्ट मिला है. जब भी पढ़ाई का मन नहीं होता था, उस दौरान मम्मी पापा से बात कर लेता और दीदी से बात कर लेता था. मैं रात को ज्यादा स्टडी करता था. रात में जब भूख लगती थी तब दीदी कुछ खाने का बना देती थी. मेरे पापा एलआईसी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है. मम्मी हाउसवाइफ है दीदी विप्रो कंपनी में जॉब करती है.

सवाल: जवाब डीमोटिवेट होते थे, उस समय आपने अपने को कैसे उबारा?

जवाब: जब डीमोटिवेट होता था. उस समय अदर एक्टिविटी में मन लगता था. यूट्यूब से मोटिवेशनल वीडियो देखता था.

सवाल: नीट की तैयारी करने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

जवाब: उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एक कोर्ट है "you get something you secrfice something" किसी चीज को पाने के लिए आप को त्याग करना पड़ेगा. कम सो सकते हैं फ्रेंड के साथ छोड़कर पढ़ाई करें. फिजिक्स के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें. केमिस्ट्री में तीन सेक्शन होते हैं. उसके फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अगर आपका नेट की परीक्षा देना लक्ष्य है. तो ऑर्गेनिक और इन ऑर्गेनिक के लिए एनसीइआरटी की किताब पढ़े. एनसीईआरटी बायो के लिए बेहद जरूरी है. फिजिक्स के न्यूमेरिकल की प्रेक्टिस करते हैं. जब कोर्स खत्म हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें. ताकि उस पैटर्न में आपकी पकड़ हो. ओएमआर शीट में किसी प्रकार से गलती ना करें.