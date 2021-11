रायपुर : भारत को त्योहारों का देश (India Is The Land of Festivals) माना जाता है. होली, दिवाली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और छठ पूजा जैसे सैकड़ों त्योहार भारत में लोग धूम-धाम से मनाते हैं. वहीं इस दौरान लोगों को तोहफे लेना और देना भी काफी पसंद है. आज धनतेरस (Dhanteras) है और 4 नवंबर को पूरे देश में दिवाली (Diwali) मनाई जाएगी. इसको लेकर बाजार सज चुके हैं. दिवाली को लेकर लोग भी अपने घर सजा रहे हैं. वहीं मिठाई दुकानों में कई मिठाइयां बनाई जा रही हैं. बाजारों में कई महंगे महंगे तोहफे भी अवेलेबल हैं. अक्सर धनतेरस के मौके पर सोने या चांदी की ज्यादा खरीदारी की जाती है, लेकिन दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए मिठाइयां ड्राई फ्रूट चॉकलेट के बुके बनाए जाते हैं. इस बार रायपुर में दिवाली के मौके पर 21000 रुपए किलो की मिठाई (Sweets worth Rs 21000 kg available in Raipur) तैयार की गई है. दिवाली के मौके पर स्पेशल ये मिठाई तैयार की गई है. इस मिठाई में फॉरेन ड्राई फ्रूट और केसर के साथ सोने का वर्क भी रहेगा. इसके अलावा कस्टमर चाहे तो इस मिठाई को कस्टमाइज भी कर सकते हैं.









फॉरेन ड्राई फ्रूट से तैयार हुई है यह स्पेशल मिठाई

इस बार राजधानी में सबसे महंगी मिठाई काजू केसर बादाम की 21000 रुपए किलो की बनाई जा रही है, जो पूरी तरह फॉरेन ड्राई फ्रूट, केसर और सोने के परत की होगी. अपर क्लास लोगों में इस तरह की मिठाई खूब डिमांड में रहती है. वहीं लोग भी इसे काफी पसंद करते हैं. पिछले बार रक्षाबंधन के समय सबसे महंगी मिठाई 11000 किलो की थी. वहीं इस बार 21000 किलो की मिठाई बनाई जा रही है.







बाजार में गिफ्ट बुके की डिमांड, 8 हजार से 10 हजार का बनाया जा रहा बुके गिफ्ट

इस साल दिवाली पर दुकानदार फॉरेन ड्राई फ्रूट्स, फॉरेन डार्क चॉकलेट और होममेड कुकीज के स्पेशल बुके गिफ्ट बना रहे हैं. वहीं यह कोई आम बुके गिफ्ट नहीं है. इनकी प्राइस 7 हजार से लेकर 10 हजार तक है. इसके अलावा कस्टमर इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं. इस तरह के गिफ्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है. लोग भी इसको बहुत उत्साह से खरीदते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं.







पिछले साल कोविड-19 की वजह से मार्केट हुआ था डाउन, इस बार बूम की उम्मीद

राजघराना के मालिक सनी सिंगल ने बताया कि पिछले साल कोविड के वजह से बाजार में ज्यादा रौनक नहीं थी, लेकिन इस साल सभी त्योहार में बाजार में अच्छी रौनक दिख रही है. वहीं लोग भी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं. अभी 2 दिन दिवाली को है, हमें उम्मीद है कि और अच्छे से खरीदारी होगी. लोग दुकान आएंगे. दिवाली के मौके पर हमने स्पेशल गिफ्ट बुके बनाया है, जिसमें आधा एक किलो फॉरेन ड्राई फ्रूट, फॉरेन डार्क चॉकलेट और होम मेड कुकीज शामिल हैं. इसके अलावा भी रूह अफजा और बहुत सारे खाने-पीने के सामान उसमें डाले गए हैं. वहीं इसकी पैकिंग भी कुछ हटके की गई है, ताकि लोगों को दिखने में काफी अच्छा लगे और वे इसे गिफ्ट कर सकें. इसके साथ ही इस बार 21000 किलो की मिठाई बनाई गई है. रायपुर की सबसे महंगी मिठाई है, जिसे सोने के वर्क से सजाया गया है. इसकी भी डिमांड दिवाली के समय काफी ज्यादा रहती है. वहीं कस्टमर चाहे तो इसमें और सोने का वर्क करा सकते हैं, जिससे यह मिठाई और महंगी हो जाएगी. इसको बुके गिफ्ट में भी सजाया जा सकता है, जिससे गिफ्ट बुके की कीमत दोगुनी हो जाएगी. इसके अलावा इस बुके गिफ्ट में और भी कई तरह की मिठाई है. वह भी ड्राई फ्रूट और खोए की बनाई गई है. कस्टमर अपने हिसाब से इसमें चेंज करवा सकते हैं.