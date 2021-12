रायपुर: पुलिस ने ऑनलाइन चाकू मंगवाने वालों के खिलाफ एक्शन (Raipur Police action against who ordered knives online) लिया है. पहले ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से संपर्क कर ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई गई. उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई. रायपुर के 9 थानों से 72 चाकू बरामद (72 knives recovered in Raipur) किए गए. पुलिस की इस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों में सबसे ज्यादा नाबालिग (Minors involved in online knife purchases) हैं. जो रौब दिखाने के लिए चाकू मंगाने का काम करते थे. पुलिस ने सभी से कड़ाई से पूछताछ की है. फिर उन्हें समझाइस देकर छोड़ दिया गया है. पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि जितने भी चाकू मंगाए गए थे वह बेहद खतरनाक है. बीते दिनों रायपुर में चाकूबाजी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है. जिसके बाद पुलिस लगातार हरकत में थी. अब पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से संपर्क साधकर चाकू खीरीदी मामले में जानकारी जुटाई है.

टिकरापारा थाने में सबसे ज्यादा चाकू बरामद

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने रायपुर के नौ थाना क्षेत्रों (Online knife shopping in nine police station areas of Raipur) में ऑनलाइन चाकू खरीदारी के मामले में कार्रवाई की है. जिसमें सबसे अधिक टिकरापारा थाना क्षेत्र से नाबालिगों से चाकू बरामद (Knife recovered from minors) किया गया है. रायपुर सिटी एएसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से लोग 100 से 400 रुपये की कीमत के चाकू मंगवाए हैं. अभी पुलिस ने 9 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है. आगे भी पुलिस अन्य थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर सकती है.

रायपुर पुलिस ने अब तक कुल 600 चाकू किए जब्त

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक केवल रायपुर में ही अब तक 600 चाकू जब्त किए गए हैं. यह सभी चाकू ऑनलाइन मंगाई गई है. पुलिस समय-समय पर ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है. जिससे चाकूबाजी की घटनाओं में रोक लगाई जा सके. अब देखना होगा कि पुलिस की इस कवायद का असर चाकूबाजी की घटनाओं पर कितना पड़ता है .